Relaterbart stjerneskudd

Lola Young kom med stor stemme og megasingelen «Messy» til Øyafestivalen 2025. Mode Steinkjer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Det er bare et drøyt år siden Lola Young første store singel «Messy» gikk hyperviralt gjennom konsertklipp og videoer på Tiktok og Instagram. Ikke at hun er helt ny i bransjen, hun var blant annet nominert i nykommerkategorien til Brit-prisen i 2021.

Så da gjennombruddet kom, visste Young og apparatet hennes å utnytte dette til det fulle, og siden den gang har briten sluppet et debutalbum med flere store låter og stått på lineupen på flere av Vestens viktigste festivaler. I september kommer album nummer to, og i dag var hun klar for Øyafestivalen i Tøyenparken.