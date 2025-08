Rehabiliterte rabagaster

«Barske bøller 2» føles heldigvis ikke som et hastverksarbeid, og er minst like underholdende som første film. DreamWorks Animation

Disse familievennlige forbryterne har vært travle siden dataanimasjonen «Barske bøller» dukket opp på kino for drøyt tre år siden. De har utført to minikupp i kortfilmformat, og dukket opp i de småslurvete Netflix-spesialene «Barske bøller feirer en barsk jul» (2023) og «Barske bøller: Skremmende sjokkbrekk» (2024).

Planen var opprinnelig at deres andre kinofilm skulle komme neste år, men etter at Disney annonserte førjulspremieren på «Zootopia 2» (som utspiller seg i et lignende miljø og sikter inn samme målgruppe) svingte DreamWorks-studioet seg rundt på rekordtid for å komme dem i forkjøpet. «Barske bøller 2» føles heldigvis ikke som et hastverksarbeid, og er minst like underholdende som første film. Det er en frenetisk kombinasjon av «Oceans Eleven» og «Looney Tunes», som trekker veldig mye inspirasjon fra de japanske animasjonsfilmene om mestertyven «Lupin III».