«Det er britiske myndigheters og rettsvesens ansvar å behandle spørsmål om utlevering av Assange basert på en konkret utleveringsbegjæring. Dette er ikke noe norske myndigheter kan uttale seg om», skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i sitt skriftlige svar til Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.

Tyst fra regjeringen

Det var 26. april at Moxnes sendte sendte et skriftlig spørsmål til utenriksministeren om hva regjeringen vil foreta seg i saken om den fengslede varsleren og WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange. «Hva vil regjeringen gjøre for at advarslene og anbefalingene fra FNs menneskerettighetssystem og forpliktende internasjonale menneskerettighetskonvensjoner tas til følge og overholdes av britiske myndigheter?» spurte Moxnes blant annet, og sa til Dagsavisen at han syns det var «oppsiktsvekkende tyst» fra regjeringen i en sak som handler om ytrings- og pressefrihet.

Svar fra Søreide

Nå har Moxnes altså fått svar fra utenriksministeren, slik hun er forpliktet til etter seks virkedager. Der sier hun altså at hun og regjeringen ikke vil blande seg inn i britiske domstolers arbeid.

«Storbritannia er bundet av de samme menneskerettslige forpliktelsene som Norge på dette området. Spørsmål om utlevering vil der, som her, være gjenstand for domstolsbehandling, og vil ikke kunne skje i strid med bl.a. den europeiske menneskerettskonvensjonen». Søreide understreker samtidig at beskyttelse av journalister, mediearbeidere, forfattere og menneskerettighetsforsvarere står helt sentralt i norsk menneskerettighetspolitikk. «Jeg er bekymret over at ytringsfrihet og uavhengige medier er under økende press internasjonalt, også i etablerte demokratier», skriver utenriksministeren.

Ikke helt fornøyd

Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes virker ikke helt fornøyd med svaret fra utenriksministeren.

– Søreide anerkjenner i hvert fall at Storbritannia er bundet av menneskerettslige forpliktelser i Assange-saken, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

– Men det er skuffende at hun ikke vil gjøre noe for at britene faktisk skal overholde disse forpliktelsene og ta til følge anbefalinger og advarsler fra FNs menneskerettssystem i denne saken, fortsetter han, og legger til

– Det bekymrer at Solberg-regjeringa stilltiende aksepterer at Trump-styret nå forfølger varslervirksomhet utenfor egne grenser. At USA kan få WikiLeaks-grunnleggeren arrestert i Europa, for journalistisk virksomhet som også norske medier til nå har kunnet praktisere, er en trussel mot vår pressefrihet, som regjeringa burde tatt tydelig avstand fra.

