Redaktør i Resett ville bli medlem av Norsk Redaktørforening, men de ville ikke ha han

Kultur

Redaktør Helge Lurås i nettstedet Resett får ikke bli medlem av Norsk Redaktørforening, har redaktørforeningens styre bestemt.

– De står fritt til å velge hvem de vil ha som medlemmer, sier Lurås til Meider24.

I en pressemelding oppgir redaktørforeningen tre grunner til at Lurås fikk avslag på søknaden om å bli medlem: Gjentatte og klare brudd på Vær varsom-plakatens intensjoner, tilbud om formidling av et stort pengebeløp til et ønsket intervjuobjekt og oppfordring til boikott av andre medier.

– Redaktørforeningens styre er ingen presseetisk domstol, men når et av vilkårene for medlemskap er at man er forpliktet på Vær varsom-plakaten, er det naturlig å se på en søkers praksis med tanke på denne etikkplakatens intensjoner, sier Norsk Redaktørforenings styreleder Harald Stanghelle.

Han legger til at Resett flere ganger både i kommentarfelt og i omtale av dagsaktuelle hendelser har brutt Vær varsom-plakatens forpliktelser om saklighet.

