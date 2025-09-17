Reality, Isak Dreyer og «Ølhunden Berit»: Slik blir TV-høsten på NRK

Kjendiser som blant andre Unni Lindell og Bjarne Brøndbo prøver seg som dommere i en drapssak i NRK-realityen «Tiltalt», der også ekte advokater som Marius Dietrichson, Berit Reiss Andersen og Siri Ross Wessel stiller. Foto: Agnete Brun / NRK / Handout / NTB

Dreyer blir å se i serien «Dama til», der Annika Momrak prøver seg som akkurat det – i selskap med også Benjamin Ingrosso, William Heimdal, Anders Mol, Ole Robert Reitan og Javad El Bakali.

Premiere på «Dama til» er i november. Dreyer er tiltalt i Sverige for grov jaktkriminalitet og grovt jaktheleri, noe som har ført til en rekke klager til NRK om at han fortsatt er å se på skjermen.

Andre nyheter som NRK bød på da høstsesongen ble lansert onsdag, er at Tone Damli rykker inn som ny «Maskorama»-dommer, og at det nærmer seg premiere for dramaserien «Etter Benjamin».

Der møter man i første episode 15-åringen Benjamin Hermansen, spilt av Emil Stenseth, rett før han blir drept av nynazister. Seriens neste fem episoder forteller rått og ærlig om sorg, samhold, håp og tapte drømmer. Blant annet spiller Linn Skåber moren til Benjamin.

Isak Dreyer, tiltalt i Sverige for jaktkriminalitet, blir å se i en ny NRK-serie, «Dama til», i november. Foto: Terje Pedersen / NTB

Mer i retten

NRK har i november premiere på «Tiltalt», i et rettslokale NRK har bygget. Der skal kjendiser som Gaute Berg Næss, Bjarne Brøndbo, Unni Lindell, Yousef Hadaoui og Anine Olsen prøve seg som dommere i en drapssak, der Jørn Lier Horst har skrevet historien.

Skuespillere har rollene som vitner og drapstiltalt – mens advokatene Marius Dietrichson, Siri Ross Wessel, rettens leder Berit Reiss Andersen og sakkyndige «er helt ekte», heter det i omtalen.

Realityen beskrives som «rettsdrama på en ny, innovativ og unik måte». Målet er å se om kjendisene «klarer å se forbi egne fordommer, moral og magefølelse, eller lar seg påvirke, villede og distrahere av vitner og bevis».

Chirag møter A-laget

Andre kjendiser setter kursen for det amerikanske fjellet Denali (6190 moh.) i «Ekspedisjonen» – blant dem Harald Rønneberg, Anne Lindmo, Espen Nakstad, Hedvig Wessel, Tete Lidbom og Inga Strümke. Ekspedisjonsleder er polfarer og fysioterapeut Rune Malterud. Seerne får fra 24. oktober følge trening og forberedelser.

Opp dette fjellet i Alaska skal TV-programmet «Ekspedisjonen». NRK bruker urfolksnavnet Denali, slik president Obama døpte det i 2015, til tross for at president Trump i januar i år døpte det tilbake til Mount McKinley. Foto: Mark Thiessen / AP / NTB

Allerede er det kjent at «A-laget»-serien vender tilbake i ny sesong 1. oktober. Det er Erling Braut Haaland, Sofie Steen Isachsen, Atle Antonsen, Chirag Patel, Henriette Steenstrup, Gunnar Magnar Witzøe, Linn Skåber og Leo Ajkic som møter intervjuerne på spekteret.

Også fra virkeligheten er dokumentarserien «Stygt?» fra november. Der Hans Olav Brenner reiser rundt i Norge, oppsøker omdiskuterte bygninger og menneskene rundt, og stiller spørsmålet om vi bygger urovekkende stygt.

Tone blir dommer

«Maskorama» fortsetter i kjente spor med Silje Nordnes som programleder og Tete Lidbom og Robert Stoltenberg i dommerpanelet. Tone Damli, som deltok som «Gladfisken» i fjor, er nå rykket opp til dommer. Premiere for sju nye maskerte sangere står 8. november.

En andre sesong av «Forbannelsen / Uhkádus» starter 22. oktober, tre år etter første runde. Lettskremte Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Ole Rune Hætta drar fra nord til sør til de skumle steder og får høre om heksebrenning, spøkelser og spiritisme.

Dokumentarserien «Hvor er Odin?» i seks episoder søker å finne svar på hva som skjedde den natten da 18 år gamle Odin Andre Hagen Jacobsen forsvant fra Trondheim i november 2018. Saken engasjerte et helt lokalsamfunn og ble etterforsket i over fire år.

Stoltenberg blir serie

«Designeventyret – 100 år med nordisk design» er en serie i fem episoder som tar for seg nordiske designklassikere, fra Paris i 1925 til årets møbelmesse i Milano, med norske designere som Jac Jacobsen, Nora Gulbrandsen, Grete Prytz Kittelsen og Terje Ekstrøm representert.

Tommy Gulliksens dokumentarfilm «Facing War» vant Amandapris for sin skildring av Jens Stoltenbergs tøffe sisteår som Nato-sjef. Nå er den blitt serie i tre episoder, kalt «Stoltenberg i møte med krigen», med premiere 21. september.

Jens Stoltenberg på premiere for kinofilmutgaven av «Facing War» med regissør Tommy Gulliksen (t.v.) og Röyksopp-gutta Svein Berge og Torbjørn Brundtland, som laget musikken. Nå er den blitt NRK-serie i tre deler. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Baasmo blir Berit

Anders Baasmo blir å se i kvinneklær i den nye dramaserien «Ølhunden Berit». Der spiller han Tom, som jobber i mammas klesbutikk på dagtid, og er nett-troll på natten – med feminister som hatobjekt. Når hackere avslører Toms identitet, kler han seg ut i kvinneklær – og blir Berit. Dette kan man følge i tre episoder fra 9. november.

Anders Baasmo spiller nettrollet som må kle seg ut som kvinne i «Ølhunden Berit». Foto: Lukas Salna / Maipo / NRK / Handout / NTB

Allerede neste uke er det premiere på «Etter Benjamin», en fiksjonsserie satt i for- og etterkant av drapet på Benjamin Hermansen i 2001. Historien fortelles i seks episoder fra innsiden av lokalmiljøet på Holmlia, med blant andre Linn Skåber i rollen som Benjamins mor.

«Etter Benjamin»-serien har premiere neste uke, med Emil Stenseth som Benjamin Hermansen, drept av nynazister i 2001. Linn Skåber spiller moren og Magnus Johan Tenfjord, Victoria Hoang og Sam Ashraf vennene hans på Holmlia. Foto: Monster / NRK / Handout / NTB

«Våre beste år» vender tilbake i sesong to, og nå er vi kommet til 1987 – med puddelrock, pubertet og høyrebølge, som skildres i ti episoder fra 27. september.

Hundvin i ny serie

Andre runde er det også for skrekkhumorserien «Superskrekk», der Markus Neby spiller nattevakten Marius – som skal holde NRK spøkelsesfritt under Halloween, selv om det er bygd over en gammel gravplass. Benjamin Holter og Mathea Josefsen spiller spøkelsesjegere, Atle Antonsen en død, frossen kokk og Sjur Vatne Brean skummel klovn.

Ny dramaserie er derimot «Noen lyver», som kommer i oktober. Det beskrives som en spenningsserie om vennskap, forelskelse og tillit. Fem familier møtes årlig på et idyllisk sommersted – til ungjenta Linnea forsvinner. Hvem kan man stole på, og hvem lyver? På rollelisten står blant andre Johannes Joner, Mattis Herman Nyquist og Mia Hundvin.