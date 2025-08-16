Rasisme-skam og andre kulturelle tilstander
«Safariland» er overskuddsfylt pubteater på Shamrock som vil veldig mye. Men kanskje er opplevelsen best etter en øl eller to.
Forestillingen «Safariland» av Hildur Kristinsdottir og Eirik Willyson er pubteater i regi av Black Box i Oslo.
Foto/Collage: Eilif Fjeld
Teater
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Det er fullt mulig å reise verden rundt og allikevel føle at
man ikke har kommet seg noen vei. Akkurat den følelsen sitter man igjen med
etter å ha sett Kristinsdottir/Willysons nye forestilling «Safariland».
Forestillingen er en samproduksjon mellom Black Box Teater i Oslo og andre
scenekunstinstitusjoner, men spilles på The Shamrock Bar (Shamrock på
folkemunne), som ligger rett i nærheten av Black Box. Pubteater er et konsept
vi gjerne må se mer av, og kunstnerduoen Kristinsdottir/Willyson gjør mye ut av
sin teatrale safari, som er av det frie og fabulerende slaget.