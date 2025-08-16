Rasisme-skam og andre kulturelle tilstander

«Safariland» er overskuddsfylt pubteater på Shamrock som vil veldig mye. Men kanskje er opplevelsen best etter en øl eller to.

Forestillingen «Safariland» av Hildur Kristinsdottir og Eirik Willyson er pubteater i regi av Black Box i Oslo.
Forestillingen «Safariland» av Hildur Kristinsdottir og Eirik Willyson er pubteater i regi av Black Box i Oslo.

Teater

Inger Marie Kjølstadmyr
Publisert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Det er fullt mulig å reise verden rundt og allikevel føle at man ikke har kommet seg noen vei. Akkurat den følelsen sitter man igjen med etter å ha sett Kristinsdottir/Willysons nye forestilling «Safariland».

Forestillingen er en samproduksjon mellom Black Box Teater i Oslo og andre scenekunstinstitusjoner, men spilles på The Shamrock Bar (Shamrock på folkemunne), som ligger rett i nærheten av Black Box. Pubteater er et konsept vi gjerne må se mer av, og kunstnerduoen Kristinsdottir/Willyson gjør mye ut av sin teatrale safari, som er av det frie og fabulerende slaget.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

anmeldelse black box teater kultur teater
Powered by Labrador CMS