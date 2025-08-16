Rasisme-skam og andre kulturelle tilstander

Forestillingen «Safariland» av Hildur Kristinsdottir og Eirik Willyson er pubteater i regi av Black Box i Oslo. Foto/Collage: Eilif Fjeld

Det er fullt mulig å reise verden rundt og allikevel føle at man ikke har kommet seg noen vei. Akkurat den følelsen sitter man igjen med etter å ha sett Kristinsdottir/Willysons nye forestilling «Safariland».

Forestillingen er en samproduksjon mellom Black Box Teater i Oslo og andre scenekunstinstitusjoner, men spilles på The Shamrock Bar (Shamrock på folkemunne), som ligger rett i nærheten av Black Box. Pubteater er et konsept vi gjerne må se mer av, og kunstnerduoen Kristinsdottir/Willyson gjør mye ut av sin teatrale safari, som er av det frie og fabulerende slaget.