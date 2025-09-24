Rap av og for damer

Der den gjengse norske artist bruker fornavnet sitt som artistnavn, har rapperen Sa_G brukt sitt som albumtittel. Og som et angrep. «En bitch som heter Gunhild rapper bedre enn deg? Shit i’d be mad too!», rapper Tronhjemsjenta på deputplata.

Sa_G, eller altså Gunhild Roel Jønnum, som hun egentlig heter, ga ut sin første låt våren 2022. Året etter kom den første hitten, «Voguesigg», og siden har hun krysset av sjekkpunkter som Bylarm, spellemannsnominasjon, store samarbeid som med Karpes Chirag og nå sin første fullengder.

Norsk Doja Cat