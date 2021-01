– Velkommen til jungelen! Dette fæle stedet som før var Oslo. Men Norge fins jo ikke lenger. Nå er dere i New Britain, Nye Britannia, sier skuespiller Hedda Sandvig på engelsk.

Hun er kledd i en futuristisk hvit drakt, komplett med plastmunnbind. Nå fører hun Oslos kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) inn i Trikkestallen teater på Torshov i Oslo, gjennom en mørk labyrint av en jungel, med Dagsavisens journalist og fotograf i hælene.

Okkupert Oslo

Egentlig skulle hun gått samme veien med en kvart ungdomsskoleklasse etter seg. «Jungelen» er, eller skulle være, et korona-tilpasset teaterstykke for ungdom. Handlingen er lagt til 2083. Temperaturen på kloden har steget med fem grader. Bergen er lagt i glasskuppel, Oslo er overlatt til motstandsbevegelsen mot den britiske okkupasjonen, og til stadige skyll av etsende giftig regn.

– Hver skoleklasse – som utgjør en kohort og derfor får være tett på hverandre – skulle deles i fire grupper. Vitenskapsfolk, leger, diplomater og soldater, med ulike veier inn i opplevelsen, forklarer Hilde Brinchmann.

Som spill

Hun er kunstnerisk leder for Tigerstadteatret, og har manus og regi på «Jungelen». Stykket er blitt til i samarbeid mellom Tigerstadsteatret, Oslo Nye Teater og Den kulturelle skolesekken (DKS) i Oslo.

– De fire elevgruppene får ulik informasjon, og må velge side i den pågående konflikten mellom de britiske okkupantene og den norske motstandsbevegelsen. Alt elevene velger, får konsekvenser. Som et dataspill, sier Brinchmann.

– Dette er teater med smittevern tenkt inn i kostymer, scenografi og regi, sier hun.

Én forestilling

Men så ble det ingenting av. Det sørget den nye nasjonale nedstengningen fra og med denne uka for. Ruinene av Oslo anno 2083 ligger øde inne på Trikkestallen, uten at skoleungdommene fikk se.

– Vi hadde urpremiere den 6. november klokka 12. Spilte én fantastisk forestilling, for og med en klasse fra Bjølsen. Kom ut og var helt euforiske. Så, klokka 13, varslet Byrådet i Oslo ny nedstengning av hovedstaden, sier Brinchmann.

Teatrene hadde planlagt ti forestillinger for totalt nesten 300 elever i november, og 20 forestillinger for nær 600 etter nyttår.

– Vi har gitt alt. Sett framover. Gledet oss til januar, da vi skulle få spille igjen. Vi vet at stykket fungerer som bare f. Men nå ...

– Bare trist

Brinchmann lar replikken henge i lufta. Det er bare trist, alt sammen. «Ekstremt sørgelig», med Brinchmanns ord.

– Vi har brukt 1,5 millioner kroner å lage denne forestillingen. Penger vi har fått i støtte fra Kulturrådet, DKS og driftsstøtte fra Oslo Kommune. Vi har lagt ned fire måneders arbeid. Oslo Nye har bidratt med sine faste ressurser, som verksteder, scene og personale. Nå er arbeidet lagt ned og pengene brukt opp, men vi må bare rigge ned. Innen landet og byen åpner opp igjen, er det andre som skal inn på scenen her, sier Wenche Viktorsdatter Paulsen ved Tigerstadsteatret.

Hun er kunsterisk leder for Tigerstadsteatret, og produsent for «Jungelen».

Ungdom taper

Både Paulsen og Brinchmann er tydelige på hvem som er de egentlige taperne her. Det er verken frilansskuespillerne, som har hatt jobb under korona, eller de andre arbeiderne tilknyttet teatret i ulike funksjoner.

– Publikum! Ungdommene! Særlig nå hadde de trengt en møteplass som denne. Å være sammen. Oppleve noe nytt, noe som ikke bare handler om korona. En sjanse til å reflektere over spørsmål de allerede engster seg over. Klimaet. Hvilken side man velger, i konflikt og i livet. Man kan spørre seg om hvorfor politikerne velger å holde åpent Storo senter, mens teatrene må holde stengt. Er det i tråd med hva vi faktisk trenger, spør de.

Rørt byråd

Kulturbyråd i Oslo, Omar Samy Gamal, tar ikke stilling til kjøpesentrene. Men at situasjonen akkurat nå er utrolig kjip, er han helt enig i.

– Jeg vet ikke helt hva det kommer av, om det er dette med å møte mennesker igjen eller den intense teateropplevelsen i «Jungelen». Men jeg er så rørt akkurat nå!

Stemmen er faktisk litt grumsete.

– Jeg er utrolig rørt over den innsatsen teateret har lagt ned for å skape noe under pandemien, akkurat nå når vi trenger det mest. Og så lei for at situasjonen er som den er. Det er så tøft nå. Men det hjertet dere har vist, det engasjementet, kommer til å bli utrolig viktig også framover. Vi skal videre. Kommer til å trenge å bearbeide alt dette. Så jeg kan bare si tusen takk, sier han, til alle som har vært med på å lage «Jungelen».

Optimist

Stykket rigges ned nå. Blir teatrene åpnet igjen, er det «Hvem som kan trøste Knøttet» som er neste stykke ut i Trikkestallen. Men Oslo Nyes danske teatersjef, Kim Bjarke, mener det må gå an å få til en løsning:

– Vi må få det til. Jobbe til det går, på denne sida av sommeren. Selvfølgelig skal ungdommene få bli med i «Jungelen»! Det bare må vi få til, sier han.

– Det er en gave jeg håper skoleungdommene får. Kunst og kultur blir utrolig viktig når vi kommer tilbake. Og dette er et stykke jeg vet ville nådd mange av dem som ellers ikke oppsøker teatret, sier kulturbyråd Gamal.