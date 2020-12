– Til deg som skal arrangere noe til våren: Stimuleringsordningen skal videreføres. Vi vil også øke kompensasjonsordningen med 150 millioner kroner, sa kulturminister Abid Raja (V), i det som må være historiens første «nyttårstale» gjort av en norsk kulturminister.

«En slags juletale»

Normalt er det som kjent bare statsministeren eller kongen som gjør slikt, men så har det også vært et helt spesielt og vanskelig år for Kultur-Norge. Raja annonserte derfor både på Facebook og i VG at han i år ville holde en juletale for Kultur-Norge. «Håper det er innafor å holde en slags juletale til alle som kommer inn under Kulturdepartementet – og alle som har blitt berørt av smittevernbegrensninger i kultursektoren. Tror hele Norge har kjent på fravær av kulturarrangementer», skrev Raja på sin Facebook-profil.

Talte til kulturfolket

Så i går sto Raja og talte digitalt og direkte til alt kulturfolket fra den gapende tomme storsalen i den nedstengte Operaen i Bjørvika. Den tomme salen fortalte også det meste om det kriserammede og nedstengte Kultur-Norge i 2020. Raja henvendte seg personlig og direkte til hver en og kulturarbeider:

– Jeg snakker til deg, du som måtte avlyse i år. Du satte deg selv på vent, av hensyn til alle andre. Du gjorde alt riktig, slik at vi fikk smittetallene ned. Jeg vil gjerne takke deg for dette, sa en berørt Raja, kom med vakre diktstrofer fra pakistanske poeter, og fortsatte, henvendt til «det store vi» i Kultur-Norge:

– Det er kanskje nå vi virkelig ser hvor mye dere betyr for oss.

Mer stimulering

Men «nyttårstalen» ble mer enn bare en takketale. Kulturministeren benyttet anledningen til å fortelle at stimuleringsordningen fortsetter utover våren 2021. Torsdag vedtok Stortinget kulturbudsjettet, og dermed kan Raja og Kulturdepartementet begynne å jobbe med innretningen for stimuleringsordningen rett over nyttår. I hovedsak vil den bli omtrent som den har vært høsten 2020: Den skal stimulere til så mye aktivitet som mulig under de smittevernrestriksjonene som til enhver tid gjelder. Totalt har regjeringen fått gjennomslag for å bevilge 1, 65 milliarder kroner til stimulering og kompensasjon i kultursektoren for 2021.

Mer penger

Samtidig varslet kulturministeren at han vil øke potten for kompensasjonsordningen for perioden september til desember 2020 med minst 150 millioner, slik at det blir 350 millioner til dette. Det innebærer ifølge Raja at Kulturrådet ikke trenger å avkorte beløpene for september.

– Utbetalingene kan dermed starte allerede i dag, sa Raja, som også sa at to varslede endringer i forskriftene for kompensasjonsordningene for september – desember nå er vedtatt. Regjeringen utvider slik at ordningen også ivaretar arrangører som har blitt nødt til å avlyse på grunn av kommunale pålegg. De har også endret kravet til dato for planlegging av arrangementer.

Lys i tunnelen

Men i talen forberedte kulturministeren også sine «undersåtter» på at det kan ta tid før alt kan bli normalt igjen i kultursektoren.

– Det er lys i tunnelen, for vaksinene er snart her, sa Raja, som likevel ba om tålmodighet. Han roste de mange store og små forsøkene i Kultur-Norge på å tenke nytt, som strømming av forestillinger, digitale arrangementer av alle typer, og forestillinger for få publikummere.

– Takk for alt dette, dere har vært med på å berike Kultur-Norge, sa Raja, og la til:

– 2020 har vært året Kultur-Norge har stått i en dyp krise. Men har også vært et år kultursektoren har vist seg fra en ny og fantastisk, annerledes side. Så fortsett å tenke nytt. Tenk koronatilpasset. Tenk innovativt!

