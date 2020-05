​Saken oppdateres.

– Jeg har hatt et konstruktivt møte med representanter fra Kunstnernettverket. Nettverket kom med en redegjørelse av de største utfordringene kunstnerne møter i forbindelse med koronakrisen og presenterte innspill til tiltak, skriver kulturminister Abid Raja (V) i en e-post til Dagsavisen, og refererer til et møte som ble avholdt mandag.

​ – Jeg syntes dette var et svært nyttig møte og vi i regjeringen vil vurdere tiltak som kan avhjelpe situasjonen for kunstnerne, skriver Raja.

Krever kunstnerpakke

Både Unge Kunstneres Samfund (UKS) og Norske Billedkunstnere (NBK) gikk mandag ut i Dagsavisens papirutgave og krevde en egen tiltakspakke for kunstnere som sliter i koronakrisen. Begge er med i det såkalte Kunstnernettverket, som samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge.

UKS og NBK mener at nettopp kunstnerne, som gjerne har en inntekt som varierer kraftig år for år, ikke treffes av Navs kompensasjonsordninger som har kommet fra regjeringen etter nedstengningen 12. mars.

Samtidig ble det nylig kjent at statsminister Erna Solberg lover en egen krisepakke til museer som har mer enn 60 prosent offentlig finansiering.

Enkelte av dem, som kunstmuseet Kode i Bergen, hevder de går konkurs til høsten om ikke regjeringen hjelper. Også Teknisk museum i Oslo har slått alarm.

– Det er selvsagt bra at institusjonene også ivaretas, for å sikre alle deler av næringskjeden i feltet. Men så lenge inntektssikringstiltakene ikke er løst for kunstnere, som skaper innholdet i museer og gallerier, så står det mest akutte problemet fortsatt uløst. Det er alvorlig, sa styreleder Ruben Steinum i NBK, som altså er av dem som krever en egen krisepakke for kunstnerne.

Han fikk støtte i Dagsavisen av Steffen Håndlykken, som er UKS` nye styreleder. Hans første store oppgave er å få de unge kunstnerne gjennom koronakrisen.

– Covid-19 har rammet kulturlivet hardt og kommer til å prege feltet i lang tid fremover. De unge kunstnerne har fra før lavest inntekt, størst usikkerhet og dessuten en ujevn økonomi som ikke gir rettigheter til de felles velferdsordningene, sier Håndlykken i en pressemelding tirsdag.

– Vi er glade for at kulturministeren tar inn over seg alvoret i stuasjonen for kunstnerne, men vil understreke at det haster å få tiltak på plass for at de skapende kunstnerne skal kunne opprettholde produksjon og selvstendig kunstnerisk arbeid gjennom krisen, sier han til Dagsavisen.

Jobber med saken

Nå ser det altså ut til at Kulturdepartementet jobber med krisetiltak for kunstnerne etter mandagens møte med Kunstnernettverket. Kulturministeren skriver ikke noe konkret om hvilke typer tiltak han vurderer, hvor omfattende denne kunstnerpakken blir, eller når den eventuelt kommer.

Han sier heller ikke noe om når den varslede krisepakken for museene er klar, men som statsministeren har sagt skal komme i løpet av denne uka.

​ – Dette kan jeg ikke si noe om nå, skriver kulturministeren til e-posten til Dagsavisen.