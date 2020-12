– Det blir ikke noe Putti Plutti Pott i år. Vi håpet i det lengste på de siste forestillingene i Oslo, sier Geir Even Asplin, som er styreleder og kunstnerisk leder i produksjonsselskapet Troll Productions. Før helgen kom beskjeden fra byrådsleder Raymond Johansen om fortsatt nedstengning av Oslo fram til 7. januar.

– Nå er det ikke annet å gjøre enn å avlyse også i Oslo 18.-20. desember. Jeg var ikke helt uforberedt, men det er trist likevel, sier Asplin, som er sønn av avdøde Per Asplin, mannen bak den over 50 år gamle barnemusikalen «Putti Plutti Pott og julenissens skjegg». For første gang siden 1987 blir ikke den kjente nissegutten å se på en eneste scene i hele landet. Ja, man kan nesten si at Putti Plutti Pott er blitt permittert, i likhet med resten av hans nisse- og reinsdyrkolleger, og mange andre i den kriserammede kulturbransjen i pandemiåret 2020. Rundt 300 barn pleier å medvirke som skuespillere og dansere på Putti-forestillingene rundt om i landet.

– Vi er skuffet, ikke minst med tanke på alle barneskuespillerne som ikke får spille. Det er leit å avlyse når de har øvd så mye, sier Asplin.

«Vi ha`kke tid»

Mange småbarnsfamilier har det som fast juletradisjon å se Putti Plutti Pott hvert år, og bli med i allsangen av kjente strofer som «Vi ha`kke tid, for vi må finne skjegget», og «Hei, hå, nå er det jul igjen». Hvert eneste år siden 1987 har denne musikalen blitt oppført på scener rundt om i landet. I et normalår pleier Putti Plutti Pott å trekke fulle hus, med 3000 publikummere per forestilling i Oslo Spektrum. I fjor ble det solgt i alt 24.000 billetter til forestillingene i Oslo og Bergen, noe som gjør Putti Plutti Pott til en av de største norske musikkteaterforestillingene før jul.

Avlysninger

Helt fram til Johansens pressekonferanse torsdag forrige uke hadde Asplin & co. et bitte lite håp om å få spille sju koronatilpassede Putti Plutti Pott-forestillinger i Oslo Spektrum førstkommende helg. I løpet av høsten har Putti Plutti Pott-forestillingene rundt om i landet blitt avlyst i tur og orden, fra Tromsø, Bodø og Trondheim i nord, til Lillehammer, Gjøvik, Skien og Sandefjord og Stavanger i sør. Til slutt gjensto bare Bergen og Oslo. Så røyk Grieghallen i november, og nå før helgen røyk altså Oslo Spektrum også.

– Dette er bare en trist avslutning på et annus horribilis for kulturbransjen, sier Asplin.

Tok sjansen

Asplin forteller at de er blitt spurt av arrangørene bak «Jul på Bislett» om å spille Putti Plutti Pott-forestillinger på Bislett stadion, men at de har takket nei. Fram til 20. desember vil en rekke artister og kor framføre julekonserter utendørs på en liten scene på stadion. Det skjer under strenge smitteverntiltak og foran et publikum på maks 200 personer av gangen – på fastmonterte seter.

– Vår oppsetning er for stor og komplisert til å bli med på dette. Vi har også veldig mange medvirkende. Så vi er ikke den forestillingen som er lettest å flytte på i hui og hast, mener Asplin, som tidlig på høsten fulgte kulturminister Abid Rajas oppfordring om å forsøke å gjennomføre kulturarragementer, ikke avlyse. Siden fulgte mange nervepirrende uker mens de ventet på å få svar på stimuleringsordningen, noe som var en forutsetning for at de turte å ta sjansen. Til slutt, etter en del frustrasjon og venting, fikk de positivt svar fra Kulturrådet. Produksjonsselskapet vil dermed mest sannsynlig bli kompensert for utgiftene de har hatt med å sette opp og øve inn forestillingen i høst. De vurderte også underveis å lage et ordentlig opptak fra forestillingene i Grieghallen i Bergen, for å vise den digitaltn. Men også Bergen ble avlyst, og siden ble det for kort tid igjen til jul til å få dette til.

Hva med neste jul?

Men kommer Putti Plutti Pott til å kunne jakte på julenissens trylleskjegg neste år?

– Vi håper og tror jo det. Det ser jo ganske lovende ut med disse vaksinene, sier Asplin.