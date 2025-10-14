Godt over 100 aksjonister fylte Nasjonalmuseets rom 76 sist torsdag for å protestere mot opphengingen av Noa Eshkols «Sørgeteppe», som sees helt til venstre.
Foto: Lars Elton
Protest og prestisje på Nasjonalmuseet
Endelig skulle jeg få si noe hyggelig om kunsten i det omstridte Søylerommet i Nasjonalmuseet. Men utstillingsåpningen med verk fra Fredriksen-søstrenes kunstsamling ble overskygget av et annet av Nasjonalmuseets problemer.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Folk som følger med i kunst- og kulturlivet vil ha fått med
seg at det har kommet heftige protester etter at Nasjonalmuseet i mai hengte
opp et teppe av israelske Noa Eshkol i rom 76. Her vises kunst fra de politisk
turbulente 60- og 70-årene under rubrikken «På barrikadene». Det at museet
velger et israelsk «Sørgeteppe» (1974 med undertittelen «(Etter skolemassakren
i Ma’alot)» er av mange blitt tolket som en stillingtagen for Israel i den
(inntil nylig) pågående krigen i Gaza.
Debatten toppet seg torsdag sist uke, da over hundre
kunstnere og interesserte samlet seg i rom 76 for å fremføre sin protest mot
museets ledelse. En stund etter at appellene var fremført, dukket direktør
Ingrid Røynesdal og noen avdelingsdirektører opp i rommet. De sa de var der for
å lytte, og overlot snakkingen til demonstrantene.