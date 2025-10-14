Protest og prestisje på Nasjonalmuseet

Godt over 100 aksjonister fylte Nasjonalmuseets rom 76 sist torsdag for å protestere mot opphengingen av Noa Eshkols «Sørgeteppe», som sees helt til venstre. Foto: Lars Elton

Folk som følger med i kunst- og kulturlivet vil ha fått med seg at det har kommet heftige protester etter at Nasjonalmuseet i mai hengte opp et teppe av israelske Noa Eshkol i rom 76. Her vises kunst fra de politisk turbulente 60- og 70-årene under rubrikken «På barrikadene». Det at museet velger et israelsk «Sørgeteppe» (1974 med undertittelen «(Etter skolemassakren i Ma’alot)» er av mange blitt tolket som en stillingtagen for Israel i den (inntil nylig) pågående krigen i Gaza.

Debatten toppet seg torsdag sist uke, da over hundre kunstnere og interesserte samlet seg i rom 76 for å fremføre sin protest mot museets ledelse. En stund etter at appellene var fremført, dukket direktør Ingrid Røynesdal og noen avdelingsdirektører opp i rommet. De sa de var der for å lytte, og overlot snakkingen til demonstrantene.