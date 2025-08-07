Premiere på filmfestivalen i Toronto

F.v. Sárá Gáren Ánne Nilut i rollen som Inga og Per John P. Eira i rollen som Ailo i den samiske dramaserien «Heajastallan» / «Bryllupsfesten», som er valgt ut til Toronto filmfestival. Serien er om en dysfunksjonell søskenflokk som skal arrangere det perfekte samiske bryllupet i Kautokeino. Heajastallan Prod. / NRK, Jakob Ingason / Handout / NTB

Serien er et drama om en dysfunksjonell søskenflokk som skal arrangere det perfekte samiske bryllupet i Kautokeino, skriver NRK i en pressemelding.

– Jeg er utrolig takknemlig for at «Heajastallan» har blitt valgt ut. Jeg gleder meg til å vise fram den dysfunksjonelle familien som har levd i hodet mitt siden 2019 til et internasjonalt publikum. Jeg håper at både det morsomme og det mørke i serien vil treffe folk, sier serieskaper Åse Kathrin Vuolab i pressemeldingen.

Hovedfiguren i dramaserien er Garen (50). I den samiske bygda Kautokeino befinner hun seg nederst på den sosiale rangstigen. Når sønnen hennes skal gifte seg med datteren i en rik reindriftsfamilie, ser Garen en mulighet til å heve sin egen status ved å arrangere det perfekte bryllupet.

Garen må overtale sine søsken til å hjelpe: den homofile kunstneren Henry som hater alt samisk, den frittalende skapdrankeren Belle og bygdas fuckboy, Johan.

Annonse

Hele Kautokeino følger med når den dysfunksjonelle søskenflokken skal stable det perfekte bryllup på beina på rekordtid. Hva kan gå galt?

Toronto International Film Festival (TIFF) omtales av NRK som en av verdens viktigste og mest prestisjefylte festivaler.

Serien vises i festivalens Primetime-seksjon, som har premierer på et knippe av seriene det knyttes høyest forventninger til.

I Norge kommer serien på NRK tidlig i 2026.

Annonse

(NTB)