Praktfull til vilt og høstmat
Non Dos kommer med en ni år gammel cava og en knallbra og rustikk Toscana-vin.
Nytt på polet er to knallbra viner i Progetto-serien til vinimportfirmaet Non Dos.
Foto: Tore Bruland
Vin
Vinimportfirmaet Non Dos har hatt et prosjekt der de lager
naturlige viner i samarbeid med vinprodusenter de jobber med. Vinene har fått
navnet «Progetto» – altså prosjektet. I september kom to nye viner i serien –
og for noen viner det er snakk om.
Proyecto Non Dos Chardonnay Brut Nature 2016 er et samarbeid
med Castell d’Age i Penedes i Spania. Vi snakker om biodynamisk produksjon og
chardonnay fra 60 år gamle vinstokker som gjæres på tank før annengangsgjæring
på flaske og hele sju års lagring på bunnfallet før omkorking. Resultatet er en
strålende og moden cava med fabelaktig kvalitet i forhold til prisen.