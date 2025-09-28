Praktfull til vilt og høstmat

Nytt på polet er to knallbra viner i Progetto-serien til vinimportfirmaet Non Dos. Foto: Tore Bruland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her

Vinimportfirmaet Non Dos har hatt et prosjekt der de lager naturlige viner i samarbeid med vinprodusenter de jobber med. Vinene har fått navnet «Progetto» – altså prosjektet. I september kom to nye viner i serien – og for noen viner det er snakk om.

Proyecto Non Dos Chardonnay Brut Nature 2016 er et samarbeid med Castell d’Age i Penedes i Spania. Vi snakker om biodynamisk produksjon og chardonnay fra 60 år gamle vinstokker som gjæres på tank før annengangsgjæring på flaske og hele sju års lagring på bunnfallet før omkorking. Resultatet er en strålende og moden cava med fabelaktig kvalitet i forhold til prisen.