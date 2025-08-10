Positivt bedrag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Når noe ser ut som noe annet enn det du hadde forventet kan du bli skuffet. Men du kan like gjerne bli gledelig overrasket. Det var det som skjedde meg da jeg skjønte at Håvard Homstvedts «malerier» i det nye grafikkgalleriet faktisk er grafikk.

Kunstverkene hans ser ut som malerier på lerret spent opp på blindrammer. Men skinnet bedrar. Bildene er monotypier, grafikkens mest eksklusive trykketeknikk. Hvert verk males direkte på trykkplaten. Det skjæres ikke i noe materiale. Resultatet er unike trykk ulikt noen andre. Trykket kan gjentas, men resultatet blir annerledes.