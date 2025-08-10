Positivt bedrag

Malerier i et rent grafikkgalleri? Det er ingen grunn til å føle seg lurt i nye Grafikk Oslos tredje duoutstilling. Håvard Homstvedts monotypier imponerer.

Else Hagens og Håvard Homstvedts grafikk står godt til hverandre i utstillingen i det hjemmekoselige galleriet Grafikk Oslo.

Lars Elton Kunstkritiker og anmelder i Dagsavisen
Når noe ser ut som noe annet enn det du hadde forventet kan du bli skuffet. Men du kan like gjerne bli gledelig overrasket. Det var det som skjedde meg da jeg skjønte at Håvard Homstvedts «malerier» i det nye grafikkgalleriet faktisk er grafikk.

Kunstverkene hans ser ut som malerier på lerret spent opp på blindrammer. Men skinnet bedrar. Bildene er monotypier, grafikkens mest eksklusive trykketeknikk. Hvert verk males direkte på trykkplaten. Det skjæres ikke i noe materiale. Resultatet er unike trykk ulikt noen andre. Trykket kan gjentas, men resultatet blir annerledes.

