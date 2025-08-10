Positivt bedrag
Malerier i et rent grafikkgalleri? Det er ingen grunn til å føle seg lurt i nye Grafikk Oslos tredje duoutstilling. Håvard Homstvedts monotypier imponerer.
Else Hagens og Håvard Homstvedts grafikk står godt til hverandre i utstillingen i det hjemmekoselige galleriet Grafikk Oslo.
FOTO: Grafikk Oslo
Kunst
Når noe ser ut som noe annet enn det du hadde
forventet kan du bli skuffet. Men du kan like gjerne bli gledelig overrasket. Det
var det som skjedde meg da jeg skjønte at Håvard Homstvedts «malerier» i det
nye grafikkgalleriet faktisk er grafikk.
Kunstverkene hans ser ut som malerier på lerret spent opp på
blindrammer. Men skinnet bedrar. Bildene er monotypier, grafikkens mest
eksklusive trykketeknikk. Hvert verk males direkte på trykkplaten. Det skjæres
ikke i noe materiale. Resultatet er unike trykk ulikt noen andre. Trykket kan
gjentas, men resultatet blir annerledes.