Poppe om Jon Fosse-filmen: – Gjenkjennelig, men åpnere og mer inviterende

Hovedpersonene i Fosse-filmatiseringen er det unge paret Asle (Leo de la Nuez) og Gerd (Kristi-Helene Engberg). Innspillingen skjer på Stadlandet og i Hardanger. Foto: Helge Skodvin / Handout / Paradox / Handout / NTB

Den foreløpig navnløse kinofilmen er basert på nobelprisvinnerens eneste originalskrevne spillefilmmanus. Det er som kjent den prisvinnende regissøren Erik Poppe som tar hånd om å få den opp på kinolerretet til neste år.

Innspillingen er i gang – ifølge pressemeldingen «i et slående vestlandslandskap» på Stadlandet og i Hardanger, som Poppe kaller «en karakter i seg selv».

Ble overrasket

Fosse stiller i handlingen spørsmål om hvor mye avstand kjærligheten tåler. Hovedpersoner er Asle, spilt av Leo de la Nuez, og Gerd, spilt av Kristi-Helene Engberg, som møtes i en liten kystby og får en sønn.

Men sjømannen Asle trekkes vekk av havet og rastløsheten, mens Gerd blir igjen i bygda – alene med barnet.

– Jeg ble overrasket da jeg leste Jons manus for første gang. Det er gjenkjennelig Fosse i hver linje, men samtidig åpnere og mer inviterende enn deler av hans dramatikk, sier regissør Erik Poppe.

Jon Fosse har skrevet ett eneste filmmanus – og det er nå under innspilling og vil bli å se på kinolerretet i 2026. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Utfordrende

Hans utfordring som filmskaper blir ifølge eget utsagn å formidle det usagte når språket gradvis opphører mellom mennesker som står hverandre nær.

– For meg er dette en kunstnerisk undersøkelse som utfordrer meg mer enn på lenge, sier Poppe, som skryter av de to hovedrolleinnehaverne. De er relativt ukjente navn for folk flest, men han beskriver dem som «enorme talenter».

– Gjennom deres følsomme, men kloke tilnærming overfor Jon Fosses blikk på verden får de fram en naturlighet i rytme og dialoger som vil kunne introdusere Fosses dramatikk for enda flere der ute, tror han.

– Gjenkjennelig

Produsent Finn Gjerdrum i filmselskapet Paradox hadde selv en far som var sjømann, og kjenner seg igjen i manusets skildring av «savnet, ventingen og de korte, intense stundene når han var hjemme».

– Historien handler ikke bare om avstand og ensomhet, men om hvordan vi lever med dem – og hvordan kjærligheten kan overleve i mellomrommene. Jeg tror filmen vil berøre dypt, på en måte som både er tidløs og universell, sier Gjerdrum i en uttalelse.