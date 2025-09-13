Polsk-skandinavisk toppmøte
Det gnistret da den polske legenden møtte et yngre kollektiv av musikere i København.
Tomasz Stanko med sitt Scandinavian Art Ensemble
Det er gått
noen år siden den polske trompetisten Tomasz Stanko – en gigant på den
europeiske jazzscenen, frijazzpioner, stilskaper, legende på både den
europeiske og amerikanske jazzscenen – gikk bort. Bare to år før han døde i
2018, gikk han inn døra til The Village Studio i København med en gjeng yngre
musikere fra Polen og Skandinavia, til en liveinnspilling vi nå kan slå fast at
det gnistret av. «The Copenhagen Session Vol. 1» dokumenterer samarbeidet
mellom Stanko og de yngre musikerne, som tok navnet Scandinavian Art Ensemble,
et navn de fortsatt har.
Samarbeidet ble
født året før, under Summer Session, et årlig stevne for jazzmusikere i
Danmark, der den polske jazzlegenden var invitert for å undervise. Møtet må
åpenbart ha inspirert mesteren, som i samarbeid med de yngre jazzkollegaene
ikke opptrer som en læremester, men som del av et lyttende kollektiv, der alle
er med på å forme låtene i sitt bilde. Bare en av låtene på albumet – det
første av to planlagte utgivelser – er signert Stanko, «Dark Eyes of Martha
Hirsch», inspirert av et maleri av Oskar Kokoschka og tidligere utgitt av
Stankos skandinaviske kvintett, på albumet «Dark Eyes».