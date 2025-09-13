Polsk-skandinavisk toppmøte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Det er gått noen år siden den polske trompetisten Tomasz Stanko – en gigant på den europeiske jazzscenen, frijazzpioner, stilskaper, legende på både den europeiske og amerikanske jazzscenen – gikk bort. Bare to år før han døde i 2018, gikk han inn døra til The Village Studio i København med en gjeng yngre musikere fra Polen og Skandinavia, til en liveinnspilling vi nå kan slå fast at det gnistret av. «The Copenhagen Session Vol. 1» dokumenterer samarbeidet mellom Stanko og de yngre musikerne, som tok navnet Scandinavian Art Ensemble, et navn de fortsatt har.

Samarbeidet ble født året før, under Summer Session, et årlig stevne for jazzmusikere i Danmark, der den polske jazzlegenden var invitert for å undervise. Møtet må åpenbart ha inspirert mesteren, som i samarbeid med de yngre jazzkollegaene ikke opptrer som en læremester, men som del av et lyttende kollektiv, der alle er med på å forme låtene i sitt bilde. Bare en av låtene på albumet – det første av to planlagte utgivelser – er signert Stanko, «Dark Eyes of Martha Hirsch», inspirert av et maleri av Oskar Kokoschka og tidligere utgitt av Stankos skandinaviske kvintett, på albumet «Dark Eyes».