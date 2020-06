Politi angriper journalister i USA: – Helt forferdelig å se på

Politiet har med hensikt skutt på reportere med gummikuler, tåregass og pepperspray, melder Reportere uten grenser (Reporters Comittee for Freedom of The Press), i en rapport om de siste dagenes opptøyer i USA.

– Det er helt forferdelig å se hva som skjer i USA nå, sier Elin Floberghagen, leder i Norsk Presseforbund.

Bildet til denne saken viser en NBC-medarbeider som blør etter at politi skjøt med gummikuler og tåregass mot demonstranter i Minneapolis 30. mai. En VG-fotograf ble siktet på med laser og en journalist fra svenske Expressen ble skutt på med gummikuler under de samme demonstrasjonene.

Australias statsminister har reagert etter at to australske tv-journalister ble truffet av gummikuler ved demonstrasjonene utenfor Det Hvite Hus i går.

Flere medieorganisasjoner har meldt om journalister som har blitt anholdt av politiet og satt i varetekt, uten at arbeidsgiver er blitt holdt oppdatert av myndighetene.

I en Facebook-post delt over 2000 ganger i pinsehelga har tidligere nyhetsredaktør i Dagbladet Morten Øverbye oppsummert en rekke tilfeller av angrep på journalister fra politiet i USA de siste dagene.

«Frilansjournalist Linda Tirado skutt i venstre øye. Hun dekket gatedemonstrasjonene i Minneapolis. Legene sier hun ikke vil kunne se igjen på øyet. Hun sier hun er heldig, hun fotograferer med høyre øye (...)

CNN-kommentator Keith Boykin arrestert av politiet i New York etter å ha identifisert seg som journalist (..).

«CBS-reporter Laura McQuillan skutt med gummikule under rapportering fra Minneapolis. Hun stod med kamerateamet på en tom parkeringsplass» er blant tilfellene Øverbye refererer.

– Hatefulle ytringer mot journalister

Organisasjonen Press Freedom Tracker rapporterer fortløpende om angrep på journalister under opptøyene, fra både politi og demonstranter, og melder at de nå undersøker nærmere 100 tilfeller av angrep på journalister i USA de siste dagene.

– Dette er en konsekvens av hatefulle ytringer mot journalister over lang tid fra USAs øverste myndighet Donald Trump. USAs politiske ledelse er ikke sitt ansvar bevisst overfor pressefriheten, men bruker all sin retoriske kraft for å diskreditere media. Det får konsekvenser, understreker Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund.

Under opptøyene beskyldte president Trump mediene for å skape hat og anarki, og kalte medierepresentanter for onde.

The Lamestream Media is doing everything within their power to foment hatred and anarchy. As long as everybody understands what they are doing, that they are FAKE NEWS and truly bad people with a sick agenda, we can easily work through them to GREATNESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

– Dette er en utvikling vi har sett over lang tid i USA, med stadig mindre respekt for pressens frihet til å utøve sitt yrke. Nå ser vi at selv journalister fra store mediebedrifter som legitimerer seg, angripes av politiet, sier Floberghagen.

Elin Floberghagen, leder Norsk Presseforbund. Foto: NTB Scanpix

Over hele USA har det den siste uken vært demonstrasjoner mot politivold og rasisme, etter at en ubevæpnet svart mann ble kvalt av politiet. Demonstrasjonene har utartet til opptøyer og ødeleggelser, med store politimengder i gatene, der en rekke rapporter viser at politifolk går til angrep på journalister som dekker opptøyene. Angrepene på journalister er grunnlovsstridige, mener Reportere uten grenser,

– I den situasjonen USA er i nå, er det helt avgjørende at mediene er tilstede og rapporterer om det som skjer. Får vi ikke vite om hva som skjer, er det en trussel mot demokratiet, sier Elin Floberghagen.

På den årlige rangeringen over pressefrihet i verdens land var USA på 45. plass, bak tidligere østblokkland som Estland, Latvia og Slovakia, i rankingen som ble publisert for en måned siden. Norge, Finland, Danmark og Sverige topper listen.

– Utviklingen er tydelig formulert i pressefrihetsindeksen til Reportere uten grenser. Selv i land med lange demokratiske tradisjoner er pressefriheten på vei tilbake, på grunn av politiske ledere som angriper den frie journalistikken. Vi har sett dette i Øst-Europa og Sør-Europa, nå ser vi at pressefriheten er under angrep fra den politiske ledelsen i USA, sier Elin Floberghagen.

– Jeg skulle ønske jeg kunne sagt at jeg ble overrasket over det som skjer i USA nå, men det er jeg dessverre ikke. Hadde du spurt meg for fem år siden om jeg noengang hadde trodd dette ville skje i USA, ville jeg helt klart sagt nei, sier Floberghagen.