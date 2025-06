Piknik i Parken: En sterk time med Susanne Sundfør

Susanne Sundførs opptreden på Piknik i Parken ble annonsert etter at den første av de to fullsatte konsertene i Oslo Spektrum i september var over – så kjapt at vi rakk å få det med i anmeldelsen. Den kvelden var en ualminnelig stor triumf, med innslag fra alle faser av hennes 18 år lange karriere. Det går ikke an å få med seg alt dette i løpet av et halvparten så langt festivalsett på tidlig kveldstid. Susanne Sundfør gjør det beste ut av situasjonen, og vel så det.

Sundfør var med på den første Piknik-festivalen i 2014, den gangen i Vigelandsparken, der hun opptrådte helt alene. Hun var tilbake i 2021, da på en nedskalert pandemi-festival i Prindsen hage, i trio med André Roligheten på saksofon og Morten Qvenild på tangenter. Nå er det full pakke i Sofienbergparken. Jeg teller 15 musikere på scenen, med kor og stort orkester. De gjør mye av seg, og mange av dem får lov til å prege lydbildet hver for seg. Men først og fremst er det Susanne Sundfør som igjen viser hvorfor hun er blitt en av Norges mest spennende artister.

Konserten begynner med 13 år gamle «Diamonds», som fort setter standarden for stemningen som skal prege den neste timen. Hun fortsetter med det samtidige glansnummeret «White Foxes». Tempoet skrus opp igjen med utagerende, pulserende sanger som «Accelerate», «Kamikaze» og «Lullaby». Det er rørende å se hvordan unge jenter rundt meg synger gledestrålende med på «Fade Away», som må ha vært med dem siden de var små barn. Flere av disse sangene settes nå på spissen med sterke saksofonsoloer av André Roligheten.