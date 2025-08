Picasso på PoMo: Sensasjon eller tapt mulighet?

Picassos «Le joueur de cartes II» (Kortspillerne, 1971) er lånt inn fra Louisiana Museum of Modern Art i Danmark. Foto: Poul Buchard/Brøndum & Co /Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk Poul Buchard / Brøndum & Co./Succession Pablo Picasso / BONO, Oslo 2025

TRONDHEIM (Dagsavisen): Det er fristende å kalle «Picasso – The Code of Painting» en sensasjon. Posten Moderne/PoMos første separatutstilling, tar for seg Pablo Picassos siste tolv år. I 1961 giftet han seg med Jacqueline Roque, og Picasso levde tilbaketrukket med henne frem til sin død. Han jobbet i stort tempo i et utall teknikker, spesielt med maleri og skulptur, og produserte 3100 verk. Likevel ble han kritisert, blant annet for å ha stagnert og ikke være på høyde med kunstverdenens nye trender, som popkunst og abstrakt ekspresjonisme.

Kritikken var så sterk at hans sene malerier ikke ble inkludert i Paris bys gigantiske jubileumsutstilling med 951 verk, til 85-årsdagen i 1966. Ett annet eksempel er boken «Success and Failure of Picasso» (1965), der den sentrale kunstkritikeren John Berger (mest kjent for TV-serien «Ways of seeing») hevdet at Picassos tid var over.

Picassos sene periode er blitt neglisjert siden. Det er det ingen grunn til. Utstillingen viser en vital kunstner som fordyper seg i og raffinerer sine virkemidler. Det at han ikke fornyet seg, tilbakevises ved å vise kunstverk – malerier, tegninger, grafikk og skulptur – som vil fenge interessen også hos et ungt publikum, mer enn 50 år etter at Pablo Picasso døde i 1973. Utstillingen er tematisk organisert med temaer som selvportretter og nakenbilder.