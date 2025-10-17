Picasso-maleri forsvunnet på vei til utstilling
Oljemaleriet «Stilleben med gitar» av Pablo Picasso forsvant under transport fra Madrid til Granada i Spania. Maleriet er verdt drøyt 7 millioner kroner
Bildet var på vei til en utstilling da det forsvant. Kilder i det spanske politiet bekrefter at de etterforsker forsvinningen, men sier at de av hensyn til taushetsplikten ikke kan gi noen nærmere detaljer.
Den enorme verdien på Picassos verker gjør at de lenge har vært et yndet mål for tyver. De siste årene har to av bildene hans gått for over 140 millioner dollar på auksjon.
Bildet som nå er borte, var verdsatt til mer beskjedne 600.000 euro, som tilsvarer drøyt 7 millioner kroner med dagens kurs.
Ett av tyveriene som fikk mest oppmerksomhet, skjedde i 1976, da 100 av verkene hans ble stjålet fra Pavepalasset i franske Avignon. Alle maleriene ble senere funnet igjen.
Picasso ble født i Malaga i 1888 og døde i 1973. Han regnes som en av historiens mest innflytelsesrike kunstnere.