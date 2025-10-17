Bildet var på vei til en utstilling da det forsvant. Kilder i det spanske politiet bekrefter at de etterforsker forsvinningen, men sier at de av hensyn til taushetsplikten ikke kan gi noen nærmere detaljer.

Den enorme verdien på Picassos verker gjør at de lenge har vært et yndet mål for tyver. De siste årene har to av bildene hans gått for over 140 millioner dollar på auksjon.

Bildet som nå er borte, var verdsatt til mer beskjedne 600.000 euro, som tilsvarer drøyt 7 millioner kroner med dagens kurs.

Ett av tyveriene som fikk mest oppmerksomhet, skjedde i 1976, da 100 av verkene hans ble stjålet fra Pavepalasset i franske Avignon. Alle maleriene ble senere funnet igjen.

Annonse

Picasso ble født i Malaga i 1888 og døde i 1973. Han regnes som en av historiens mest innflytelsesrike kunstnere.