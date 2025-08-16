Pianomannen fra begynnelsen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Etter å ha skrevet om musikk i en mannsalder, om alle slags artister i alle sjangere, er jeg kommet til min første sak om Billy Joel. Påskuddet kommer med en ny dokumentarfilm, «And So It Goes», 288 minutter lang, fordelt på to episoder (HBO Max). Fem timer er mye om én artist, men så det er det også få artister der det er et så stort misforhold mellom hvor ofte vi har hørt vedkommende og hvor lite de fleste av oss vet om bakgrunnen hans.

I alle årene med Nye Takter som egen musikkavis, i Billy Joels storhetstid på 70- og 80-tallet, ble det bare skrevet én artikkel om ham, bortsett fra de obligatoriske plateanmeldelsene. Den kom som et plaster på såret etter at en planlagt konsert i Oslo i 1979 ble avlyst, og tok blant annet tak i den alminnelige oppfatningen om at Joel var en slags reserve for Elton John, som hadde begynt å tape terreng på slutten av 70-tallet.