Pianomannen fra begynnelsen
I forhold til populariteten er det neppe noen artister det har vært snakket mindre om enn Billy Joel. En ny dokumentarfilm gir oss anledning til å rette opp litt av dette.
Billy Joel på scenen i 1977, da publikum virkelig begynte å flokke seg rundt ham.
Etter å ha skrevet om musikk i en mannsalder, om alle slags
artister i alle sjangere, er jeg kommet til min første sak om Billy Joel. Påskuddet
kommer med en ny dokumentarfilm, «And So It Goes», 288 minutter lang, fordelt
på to episoder (HBO Max). Fem timer er mye om én artist, men så det er det også
få artister der det er et så stort misforhold mellom hvor ofte vi har hørt vedkommende
og hvor lite de fleste av oss vet om bakgrunnen hans.
I alle årene med Nye Takter som egen musikkavis, i Billy
Joels storhetstid på 70- og 80-tallet, ble det bare skrevet én artikkel om ham,
bortsett fra de obligatoriske plateanmeldelsene. Den kom som et plaster på såret etter at en
planlagt konsert i Oslo i 1979 ble avlyst, og tok blant annet tak i den alminnelige
oppfatningen om at Joel var en slags reserve for Elton John, som hadde
begynt å tape terreng på slutten av 70-tallet.