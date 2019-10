Peter Handke om Srebrenica: – Det var hevn, ikke folkemord

«Var brannstiftingen, plyndringen og drapene i de serbiske landsbyene rundt S. (Srebrenica) siden 1992, som fortsatte og fortsatte, kjente og synlige for verden, likeledes dag ut og dag inn, helt forståelige, slik det var tilfellet med de antatte hevnmassakrene nå et år etter?

Ingenting der – ikke et eneste bilde, eller satsspeil, i hvert fall ikke på den siden i krigen der den europeiske tilskuerverden sto helt fra begynnelsen av, handlet om dette; eller hvis det var noe, ble kadavrene og de som sørget over dem – det var også tusenvis av serbiske ofre i området rundt S. – som regel blindt tilskrevet det andre offerfolket»

Fra Peter Handke: «Sommerlig tillegg til en vinterlig reise», 1996, norsk utgave «Jugoslavia: Tre reiser», Pelikanen 2015

«Verden, den såkalte verden, vet alt om Jugoslavia, Serbia. Verden, den såkalte verden, vet alt om Slobodan Milosevic. Derfor er den såkalte verden fraværende i dag, og ikke bare i dag, og ikke bare her. Den såkalte verden er ikke verden. Jeg vet at jeg ikke vet. Jeg vet ikke sannheten. Men jeg ser. Jeg hører. Jeg føler. Jeg husker. Jeg spør»

Fra Peter Handkes tale ved Slobodan Milosevics begravelse, 18.mars 2006

– For omtrent seks år siden samlet jeg mot og spurte noen av dem som hadde vært med (i Srebrenica), serbere: Drepte dere virkelig så mange mennesker? Vet du hva de svarte? De sa at de ville drept mange flere om de hadde fått muligheten. Det var hevn. Bosnjakiske styrker hadde gått rundt i området, oppsøkt landsbyer og drept serbere. Det var hevn, ikke folkemord, slik krigsforbryterdomstolen påstår.

Intervju med Dagens Næringsliv, 19. september 2014

Peter Handke må leve med anklagen om å ha støttet et fascistisk regime og en krigslysten diktator.

– Man skal ikke lure seg selv, de var skurker alle sammen, svarer han på spørsmålet om han ikke betrakter sin egen rolle i skandalen litt annerledes nå, mer enn ti år senere, og etter at flere av datidens ledende politikere, inkludert Tysklands daværende kansler Gerhard Schrøder, i 2014 offentlig beklaget at Nato hadde bombet et suverent land uten støtte fra FN.

– Det verste med nåtidens skurker er at de er overbevist om at de er gode

Intervju med Svenska Dagbladet, 1. oktober 2017

– Da Nato bombarderte det som den gang het Jugoslavia 24. mars 1999, tenkte jeg også: Det er jo helt umulig, det som skjer der. Hele verden har latt Serbia i stikken, og så bombarderes de. Den største historiske skandalen i etterkrigstiden er det man gjorde med Jugoslavia. Og jeg var idioten, fordi jeg sa fra. Og nå blir jeg stadig degget med som om ingenting var skjedd.

– Du holdt en tale ved graven til Milosevic. Var du klar over at du skjøv deg selv utover sidelinjen?

– Nei, nei. Jeg sa: Milosevic er ikke Hitler. Han var en tragisk figur. Han kunne ikke gjøre noe annet enn feil. Man kan ikke forlange av en Milosevic at han skal opptre som Balkans Gandhi.

Intervju med Vagant, 13. mai 2019

«Jeg har ingenting imot kritikk. Kritikk kan, og bør, være en «Nobel» (igjen, Ibsens ord) innstilling, ikke så ulikt den poetiske gjerningen. Igjen. Til dem som gjør rom for helvetes hysteri: Skam over dere»

Fra Peter Handkes tale ved utdelingen av Ibsen-prisen 22. september 2014, Nationaltheatret