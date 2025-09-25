Per Petterson i superform
Med romanen «Du er hjemme nå» leverer Per Petterson nok en gang en strålende trist historie.
Per Petterson er ute med sin første roman på syv år. «Du er hjemme nå» er nok et trist mannsportrett.
Foto: Mimsy Møller
Litteratur
Hvem husker ikke den ganske sørgelige romanen «Menn i min
situasjon» fra 2018, Per Pettersons høysang til hovedstadens ensomme menn som
sov i bilene sine. I høstens roman «Du er hjemme nå» finnes også en sovende
mann. Kasper sover på bussen. På vei hjem fra nattskiftet.
Og når han ikke har nattskift sover han i senga ved siden av
sin kone Inger. Der det utveksles intimiteter og kjærlige ord. Men også ord som
misforstås, som ikke kan tas tilbake. Og derfor blir fatale.
Per Petterson er i superform i sin nyeste roman, som byr på
en hel rekke gjenkjennelige kvaliteter. Den gamle helten Arvid Jansen er
fraværende, men fortelleren Kasper har mange likhetstrekk med denne ømhjertede
mannen som var fortelleren i romanen «Jeg forbanner tidens elv»,
som ga Per Petterson Nordisk Råds Litteraturpris i 2008.