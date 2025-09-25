Per Petterson i superform

Per Petterson er ute med sin første roman på syv år. «Du er hjemme nå» er nok et trist mannsportrett. Foto: Mimsy Møller

Hvem husker ikke den ganske sørgelige romanen «Menn i min situasjon» fra 2018, Per Pettersons høysang til hovedstadens ensomme menn som sov i bilene sine. I høstens roman «Du er hjemme nå» finnes også en sovende mann. Kasper sover på bussen. På vei hjem fra nattskiftet.

Og når han ikke har nattskift sover han i senga ved siden av sin kone Inger. Der det utveksles intimiteter og kjærlige ord. Men også ord som misforstås, som ikke kan tas tilbake. Og derfor blir fatale.

Per Petterson er i superform i sin nyeste roman, som byr på en hel rekke gjenkjennelige kvaliteter. Den gamle helten Arvid Jansen er fraværende, men fortelleren Kasper har mange likhetstrekk med denne ømhjertede mannen som var fortelleren i romanen «Jeg forbanner tidens elv», som ga Per Petterson Nordisk Råds Litteraturpris i 2008.