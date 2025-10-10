Patti Smiths mesterverk er 50

Patti Smith med sin gruppe i 1975: Jay Dee Daugherty, Lenny Kaye, Ivan Kral og (liggende) Richard Sohl. Daugherty og Kaye spiller fortsatt med henne på konsertene i høst. Foto: Frank Stefanko

«Jeg ville pumpe blodet tilbake i hjertet av rocken» sa Patti Smith om «Horses» da hun omsider ble innlemmet i amerikanske Rock & Roll Hall of Fame i 2007. «Patti Smith har forandret hvordan en hel generasjon tenker, ser ut og drømmer», var begrunnelsen da hun vant den svenske Polarprisen i 2015.

Rocken hadde for mange stagnert midt på 70-tallet. På sensommeren i 1975 kom Bruce Springsteen med «Born To Run». Han ble av noen hyllet som rockens framtid, selv om hans for form rock ikke innebar noe fundamentalt nytt. «Horses» derimot…

Selv om vi ikke hadde hørt om henne her i Norge kom ikke Patti Smith helt ut av det blå i 1975. Hun hadde markert seg i alternative kunstnerkretser i New York i noen år allerede. En stund kunne hun blitt sanger i Blue Öyster Cult, der kjæresten Alan Lanier var med fra før. Det ble med noen gjesteopptredener, og å være med på å skrive noen av gruppas beste sanger etterpå.