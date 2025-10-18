Patti Smith slapp hestekreftene løs i Oslo

Patti Smith er fortsatt full av overbevisning og energi, 50 år etter gjennombruddet. (Bildet er fra en tidligere konsert.) Foto: Salvatore Di Nolfi / AP / NTB

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Hun kommer til smekkfullt Sentrum Scene. Lokalet kunne sikkert vært solgt ut en gang til, men antallet konserter på denne turneen er begrenset. Vi er med på noe eksklusivt. Patti Smith skal framføre debutalbumet «Horses» i sin helhet, så godt som nøyaktig 50 år etter at det kom ut.

Dette åpner for store perspektiver. 50 år etter, det er som om noen i «Horses»-året 1975 skulle kommet den lange veien fra Amerika til Oslo for å framføre et album fra 1925. Platealbumet var knapt nok oppfunnet da. Det er også interessant å se at halvparten av de tilstedeværende i salen neppe var født da plata kom ut. Eller kan det være noe med rockens urkraft som får folk til å se så uforskammet unge ut? Patti Smiths egen tilstedeværelse er det i alle fall ingen ting å utsette på denne kvelden.