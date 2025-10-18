Patti Smith slapp hestekreftene løs i Oslo
Feiringen av 50-årsjubileet til albumet «Horses» var hovedsaken. Men det gjorde også sterkt inntrykk da Patti Smith sang «People Have The Power» mens folket tok til gatene i USA.
Patti Smith er fortsatt full av overbevisning og energi, 50 år etter gjennombruddet. (Bildet er fra en tidligere konsert.)
Foto: Salvatore Di Nolfi / AP / NTB
Musikk
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Hun kommer
til smekkfullt Sentrum Scene. Lokalet kunne sikkert vært solgt ut en gang til,
men antallet konserter på denne turneen er begrenset. Vi er med på noe eksklusivt.
Patti Smith skal framføre debutalbumet «Horses» i sin helhet, så godt som
nøyaktig 50 år etter at det kom ut.
Dette åpner
for store perspektiver. 50 år etter, det er som om noen i «Horses»-året 1975
skulle kommet den lange veien fra Amerika til Oslo for å framføre et album fra
1925. Platealbumet var knapt nok oppfunnet da. Det er også interessant å se at
halvparten av de tilstedeværende i salen neppe var født da plata kom ut. Eller kan det
være noe med rockens urkraft som får folk til å se så uforskammet unge ut? Patti Smiths egen tilstedeværelse er det i
alle fall ingen ting å utsette på denne kvelden.