Pat Metheny: Usedvanlig vakkert punktum for Oslo Jazzfestival

Når Pat Metheny, alene på scenen, med en akustisk gitar i fanget, åpner en nær to og en halv timers lang høytidsstund i Oslo Konserthus, under siste dag av Oslo Jazzfestival, føles det som en fortsettelse av gitarlegendens åpningskonsert på samme festival for tre år siden. Den gangen avsluttet han en triokonsert alene på samme scene. Tre år senere åpner han lørdagens solokonsert på samme vis som han avsluttet den gang. Et knippe kjente låter, som ender i «This Is Not America», spilt inn med David Bowie på midten av åttitallet, veves sammen til et teppe av harmonisk vellyd som legger seg over en fullsatt sal. Det låter akk så vakkert.