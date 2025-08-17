Musikk
Pat Metheny: Usedvanlig vakkert punktum for Oslo Jazzfestival
Pat Metheny leverte en intim og personlig høytidsstund for et fullsatt Oslo Konserthus som avslutning på Oslo Jazzfestival.
Pat Metheny imponerte igjen i Oslo Konserthus.
Matija Puzar
Når Pat
Metheny, alene på scenen, med en akustisk gitar i fanget, åpner en nær to og en
halv timers lang høytidsstund i Oslo Konserthus, under siste dag av Oslo
Jazzfestival, føles det som en fortsettelse av gitarlegendens åpningskonsert på
samme festival for tre år siden. Den gangen avsluttet han en triokonsert alene
på samme scene. Tre år senere åpner han lørdagens solokonsert på samme vis som han avsluttet den gang. Et knippe kjente låter, som ender i «This Is Not America»,
spilt inn med David Bowie på midten av åttitallet, veves sammen til et teppe av
harmonisk vellyd som legger seg over en fullsatt sal. Det låter akk så vakkert.