Øyafestivalen oppsummert: En fire dager lang støtteerklæring til Palestina

Klart budskap på veggen bak Ane Brun på Øyafestivalen 2025: Det er ikke kontroversielt å kreve at humanitær hjelp alltid skal ha trygg transport og fordeling. Foto: Mode Steinkjer

Vi gjentar til å begynne med bakgrunnen for aksjonene mot Øyafestivalen i år: Øya ble i 2018 solgt til Superstruct, et underselskap av det amerikanske investeringsselskapet Providence, som igjen solgte selskapet videre til Kohlberg Kravitz Roberts (KKR). Disse investerer blant annet i israelske selskaper som er aktive på den palestinske vestbredden. På bakgrunn av dette er festivaler eid av Superstruct utpekt som boikottmål av flere pro-palestinske organisasjoner. Artister og publikum ble oppfordret til å holde seg borte.

Ingen artister trakk seg fra hovedprogrammet på Øya. I stedet ble festivalen en fire dager lang markering av motstanden mot krigsforbrytelsene mot palestinerne. I enda større grad enn jeg hadde trodd på forhånd. Derfor ble dette den mest spesielle Øyafestivalen noensinne. Folk snakket fortsatt sammen om de samme gamle ting, men så også ut til å være opptatt av alle markeringene der de kom. For komme, det gjorde de. Om og om igjen.