Øyafestivalen oppsummert: En fire dager lang støtteerklæring til Palestina
Øyafestivalen 2025 ble en sterk markering mot folkemordet i Gaza. En rekke av artistene tok ansvar for å si klart fra om at de visste hva de var med på.
Klart budskap på veggen bak Ane Brun på Øyafestivalen 2025: Det er ikke kontroversielt å kreve at humanitær hjelp alltid skal ha trygg transport og fordeling.
Foto: Mode Steinkjer
Musikk
Vi gjentar til å begynne med bakgrunnen for aksjonene mot Øyafestivalen
i år: Øya ble i 2018 solgt til Superstruct,
et underselskap av det amerikanske investeringsselskapet Providence, som igjen solgte selskapet
videre til Kohlberg Kravitz Roberts (KKR). Disse investerer blant annet i israelske
selskaper som er aktive på den palestinske vestbredden. På bakgrunn av dette er
festivaler eid av Superstruct utpekt som boikottmål av flere pro-palestinske
organisasjoner. Artister og publikum ble oppfordret til å holde seg borte.
Ingen artister trakk seg fra hovedprogrammet på Øya. I
stedet ble festivalen en fire dager lang markering av motstanden mot krigsforbrytelsene
mot palestinerne. I enda større grad enn jeg hadde trodd på forhånd. Derfor ble dette den mest spesielle Øyafestivalen noensinne. Folk snakket fortsatt sammen om de
samme gamle ting, men så også ut til å være opptatt av alle markeringene
der de kom. For komme, det gjorde de. Om og om igjen.