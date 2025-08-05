Øya-festivalen er i gang

Denne uka går Øya-festivalen av stabelen i Tøyenparken. Følg Dagsavisens dekning av festivalen her.

Oversiktsbilde av Øyafestivalen, det er den amerikanske trioen Three Sacred Souls på hovedscenen Amfiet. Foto: Hans O. Torgersen / NTB

Festival