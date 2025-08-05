Øya-festivalen er i gang Denne uka går Øya-festivalen av stabelen i Tøyenparken. Følg Dagsavisens dekning av festivalen her. Oversiktsbilde av Øyafestivalen, det er den amerikanske trioen Three Sacred Souls på hovedscenen Amfiet. Foto: Hans O. Torgersen / NTB Festival Publisert 05.08.2025 - 15:27 Sist oppdatert 07.08.2025 - 09:39 Del på Facebook Del på e-post Annonse En ekte entertainer Dette bør du spise på Øya Meninger Festival mens bombene faller Demonstranter møtte Øya-publikum: – Vi gjør det fordi vi ikke har noe valg Beth Gibbons på Øya: En stemme for store kvelder Vors-jam på Øya Slik blir Øya-stilen Hvem er Kneecap? Vanskelig å finne en etisk plettfri festivalopplevelse Vil ha Øya-billetten refundert AC/DC og Øya gir store endringer i trafikken kultur øya 25 Del på Facebook Del på e-post