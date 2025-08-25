Over 20.000 så filmen «Ingen kommentar» i åpningshelgen

Filmen har blitt mye omtalt i norske medier ettersom den handler om aksjehandlene til Erna Solbergs mann Sindre Finnes, samt at den har premiere midt i valgkampen.

Kun «Kaptein Sabeltann og Grevinnen av Gral» kan vise til bedre tall blant norske filmer så langt i år. Barnefilmen hadde 40.750 besøkende da den hadde premierehelg, skriver Kampanje og TV 2.

Sjef Synnøve Hørsdal i produksjonsselskapet Maipo, som står bak filmen, er fornøyd med tallene for åpningshelgen:

– Det er en god start. Vi opplever stor interesse for filmen og forventer at tallene vil fortsette å øke, sier hun til Kampanje.