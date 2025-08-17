Musikk
Oslo Jazzfestival 2025: Fulle hus på store og små scener
De to største konsertene avsluttet festivalen, mens nærmere 100 andre arrangementer viste bredden i Oslo Jazzfestival
Marius Neset og Leif Ove Andsnes gjorde sin første hele konsert sammen i Operaen under Oslo Jazzfestival.
Mode Steinkjer
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Oslo Jazzfestival gikk mot slutten med sine to største konserter
lørdag: Leif Ove Andsnes og Marius Neset i Den Norske Opera, Pat Metheny i Oslo
Konserthus (se egen anmeldelse). Begge for fulle hus. Før dette hadde
festivalen presentert en lang rekke mindre konserter, med mye stor musikk.
Saksofonisten Marius Neset er på jazzfestivaler hele tida, i
svært mange forskjellige sammenhenger. Fra å spille helt alene (som på
Gressholmen torsdag) til å stå i spissen for store orkester på The Proms i Royal
Albert Hall. Pianisten Leif Ove Andsnes er også godt kjent i Alberts hall,
men derimot sjelden å se på jazzfestivaler. Derfor var det en stor begivenhet da
de to kom sammen i Den Norske Opera lørdag.