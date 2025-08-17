Musikk

Oslo Jazzfestival 2025: Fulle hus på store og små scener

De to største konsertene avsluttet festivalen, mens nærmere 100 andre arrangementer viste bredden i Oslo Jazzfestival

Marius Neset og Leif Ove Andsnes gjorde sin første hele konsert sammen i Operaen under Oslo Jazzfestival.
Oslo Jazzfestival gikk mot slutten med sine to største konserter lørdag: Leif Ove Andsnes og Marius Neset i Den Norske Opera, Pat Metheny i Oslo Konserthus (se egen anmeldelse). Begge for fulle hus. Før dette hadde festivalen presentert en lang rekke mindre konserter, med mye stor musikk.

Saksofonisten Marius Neset er på jazzfestivaler hele tida, i svært mange forskjellige sammenhenger. Fra å spille helt alene (som på Gressholmen torsdag) til å stå i spissen for store orkester på The Proms i Royal Albert Hall. Pianisten Leif Ove Andsnes er også godt kjent i Alberts hall, men derimot sjelden å se på jazzfestivaler. Derfor var det en stor begivenhet da de to kom sammen i Den Norske Opera lørdag.

