«Jeg reagerer kraftig på at en av NRK sine ansatte fikk lov til å sitte og bedyre sin manns uskyld i forhold til seksuelle trakasseringer, og samtidig trekke i tvil troverdigheten hos varslerne, skriver en av 44 klagerne til Kringkastingsrådet. «Å gi Njie taletid for å promotere en bok der hun støtter sin mann som del av #metoo, er helt forkastelig», skriver en annen. Men Kringkastingsrådet kommer ikke til å debattere eller behandle disse klagene under torsdagens møte. Dette, sier rådet, er fordi programmet er klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Forenklet i PFU

Men i PFUs møte onsdag avviste man første del av den ene klagen de har fått inn fra en privatperson, etter en presseetisk vurdering, mens resten av klagen fikk såkalt forenklet, og ikke full behandling. Dette betyr at Lindmo-redaksjonen ikke risikerte å bli dømt for brudd på god presseskikk. Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, sier at PFU avviste den første delen av klagen fordi den handlet om at klageren mente programleder Anne Lindmo ikke hadde gitt tydelig beskjed om at Haddy Njie var ansatt i NRK og dermed var hennes kollega.

– PFU mente at Lindmo tydelig opplyste om dette ved inngangen til intervjuet, sier Floberghagen til Dagsavisen.

– Resten av klagen handlet om at denne privatpersonen klagde på vegne av varslerne, som hun mente var identifiserbare og ikke hadde fått mulighet til å kommentere. Hun klagde også på vegne av Hadia Tajik, som hun mente ble fremstilt som en brikke i en konspirasjon mot Njie og hennes ektemann Trond Giske, forteller Floberghagen.

– Men vi i PFU kan ikke behandle en slik sak over hodet på de berørte partene, eller uten samtykke fra dem. Hittil har vi ikke fått inn en klage fra noen av disse.

Redegjørelse i NRK

Og selv om Kringkastingsrådet har mottatt i alt 44 klager på det samme Lindmo-intervjuet, vil saken ikke bli behandlet der. Det bekrefter Kringkastingsrådets leder Julie Brodtkorb:

– Kringkastingsrådet er ikke et presseetisk organ og skal derfor ikke vurdere etikk i enkeltsaker i NRK. Det er særlig presisert i rådets mandat at det ikke skal behandle saker som er klaget innenfor PFU, skriver Brodtkorb i en tekstmelding til Dagsavisen.

I stedet sier Brodtkorb at rådet har bedt NRK komme med en redegjørelse på generelt grunnlag for hvilke kjøreregler man har for NRK-ansattes deltakelse i underholdningsprogrammer – særlig når de er aktuelle i nyhetsbildet.

– Så det blir ingen debatt om Lindmo-intervjuet, selv om det er 44 henvendelser om det intervjuet?

– Stemmer. Etikk i enkeltsaker går vi ikke inn i, skriver Brodtkorb i en tekstmelding til Dagsavisen. Dermed blir det ingen debatt om i Kringkastingsrådet om verken Haddy Njie, hennes ektemann Trond Giske eller NRK-programleder Anne Lindmo som sådan.

Lindmo-saken

NRK-programleder Haddy Njie stilte 4. oktober til intervju på «Lindmo» i forbindelse med lanseringen av boka «Dagbok 13. desember–13. februar».

I boka beskriver Njie hvordan det var å stå i sentrum av mediestormen da det kom en rekke varslingssaker mot ektemannen Trond Giske.

Etterpå kom det negative reaksjoner på at NRKs Njie fikk snakke ut i programmet, uten at motstemmer kom til orde.

Torsdag 24. oktober er NRKs praksis overfor egne medarbeidere tema i Kringkastingsrådet.