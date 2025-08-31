Oppkalt etter en løshund

Flere av vinene til Lubanzi, oppkalt etter løshunden som ble med dem på tur, er å få på polet. Foto: Tore Bruland

Lubanzi er prosjektet til Charlie Brain og Walker Brown, begge opprinnelig fra USA. Det startet med en fottur i Swartland i Sør-Afrika i 2014 der de fikk følge av en «lubanzi», den lokale betegnelsen på en løshund som fulgte dem i hele seks dager.

Brain og Brown falt pladask for landet og i 2016 dro de tilbake og startet opp firmaet Lubanzi, oppkalt etter hunden som ble deres turkamerat. Vinene er i flere tilfeller økologiske og lages av innkjøpte druer på forskjellige vinerier som leier ut plass til dem.