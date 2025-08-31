Oppkalt etter en løshund
Fotturen i Swartland i Sør-Afrika endte med billig og bra vin.
Flere av vinene til Lubanzi, oppkalt etter løshunden som ble med dem på tur, er å få på polet.
Foto: Tore Bruland
Vin
Lubanzi er prosjektet til Charlie Brain og Walker Brown,
begge opprinnelig fra USA. Det startet med en fottur i Swartland i Sør-Afrika i
2014 der de fikk følge av en «lubanzi», den lokale betegnelsen på en løshund
som fulgte dem i hele seks dager.
Brain og Brown falt pladask for landet og i 2016 dro de
tilbake og startet opp firmaet Lubanzi, oppkalt etter hunden som ble deres
turkamerat. Vinene er i flere tilfeller økologiske og lages av innkjøpte druer
på forskjellige vinerier som leier ut plass til dem.