Operasjef Annilese Miskimmon slutter ved Operaen

Operasjef Annilese Miskimmon ved Den Norske Opera & Ballett er utnevnt til stillingen som Artistic Director ved English National Opera (ENO), melder Operaen i en pressemelding. De ansatte ved Operaen skal ha blitt informert tirsdag om at operasejefen som tiltrådte i august 2017 velger London som sin nye arbeidsplass etter at 2019/2020-sesongen er over til sommeren.

Miskimmon kom fra Den Jyste Opera i Danmark og etterfulgte Per Boye Hansen i stillingen som operasjef.

– Jeg er begeistret og beæret over å skulle bli en del av ENO. Med sitt ambisiøse og spennende arbeid er det et kompani jeg har beundret i hele mitt operaliv. Samtidig er det trist å skulle forlate gode kolleger og det fantastiske publikummet ved Operaen i Oslo. Det har vært et privilegium å få lede Nasjonaloperaen og jeg håper å opprettholde et godt forhold til både Norge og Den Norske Opera & Ballett, sier hun ifølge pressemeldingen.

Administrerende direktør Geir Bergkastet kommenter nyheten for Den Norske Opera & Ballett:

– Jeg ønsker å gratulere ENO med valget av operasjef, og gratulere Annilese med en ny og spennende mulighet! Det har vært en stor glede å få samarbeide tett med henne og jeg skulle gjerne hatt Annilese med videre. Samtidig er vi en del av en internasjonal bransje og det er en anerkjennelse for Den Norske Opera & Ballett at hun blir hentet til London.

Operaens styre starter umiddelbart arbeidet med å finne Miskommons etterfølger til toppsjefjobben, som er en av de mest sentrale i norsk kulturliv.

