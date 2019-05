Ønsker tiltak mot Google

– Det er nok det jeg savner mest i meldingen: At man tar innover seg de utfordringene vi står overfor, sa administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Randi Øgrey, under gårsdagens høring i Stortinget om regjeringens mediemelding.

– Når Netflix sier at den største konkurrenten de har, er «søvn», så har vi en utfordring, mener Øgrey.

Dårlig distribusjon

En samlet kulturkomité satt på tilhørerbenken når en lang rekke representanter for Medie-Norge kom med sine siste innspill til mediemeldingen før den behandles i Stortinget i juni. et sentralt tema under høringen var distribusjon og at så mange som 75.000 papirabonnenter ikke lenger vil få avisen si levert når den nye postloven trer i kraft. Flere, blant annet Vårt Lands publisher Bjørn Bore, var også kritiske til forslaget om at fordelingen av mediestøtten skal flyttes fra Stortinget og til et uavhengig mediestøtteråd, som kommer til å bestå av 5–7 personer.

Støvsuger markedet

MBL hadde også kritiske innvendinger mot et slikt mediestøtteråd. Men mest var de opptatt av at norske mediebedrifter nå må konkurrere om annonser med globale giganter som Google, Facebook og Netflix.

– Vi ønsker oss tiltak, sa Øgrey, og fikk full støtte av SVs medlem i kulturkomiteen, Freddy André Øvstegård, som har etterlyst det samme.

– Dette er mediemeldingens største og mest alvorlige mangel, sier Øvstegård til Dagsavisen.

– Den gir ikke svar på at de globale gigantene støvsuger det norske annonsemarkedet uten at de skattlegges. Det gir ujevne konkurransevilkår og rammer den norske mediebransjen hardt.