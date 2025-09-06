Ole Evenrud er tilbake. Men ikke Ole I'Dole

– Jeg hadde en «bad hair day» i ti år. Jeg ser ganske dårlig ut på håret nå også, men jeg er ikke her for å slå gjennom lenger. Utseendet har ikke noe med dette å gjøre. De som vil ha fine klær får gå andre steder. Jeg skal bare underholde, sier artisten som før var kjent som Ole I’Dole

«Ole Evenrud – fra da til nå» heter forestillingen artisten reiser rundt med igjen i høst. Fredag 12. september er han på Herr Nilsen i Oslo. Her stiller han opp i nedstrippet trioformat, synger gamle og nyere sanger, og forteller om livet sitt: – Om å bli popstjerne som 19-åring. Og ikke minst om da jeg skulle slå gjennom ute i verden og krasjlandet skikkelig. Men det er en god historie å fortelle nå, sier han.

– Da jeg begynte å opptre igjen for et par år siden var det noen som trodde jeg skulle komme der med høyt hår, at de skulle få oppleve det samme som de husker fra da de var unge. Jeg kunne kalt meg Ole I’Dole og sikkert solgt flere billetter, men jeg har ikke brukt det navnet siden 1986. Jeg er snart 63 år, og kan ikke synge «Forelska igjen» nå. Jeg trives godt på de små klubbene. Som jeg sier til publikum, hadde jeg vært en stor artist, så hadde det jeg skal si nå stått i VG og Dagbladet dagen etterpå.