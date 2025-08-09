Oj, det var fest gitt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

For en fest det ble på avslutningen av Øya i år.

Duoen Bicep fra Nord-Irland leverer ultrafengende elektronisk dansemusikk av typen som skaper eufori og armene i været hos et dedikert publikum. Men de er fortsatt en liten hemmelighet for mange. Om du vet, så vet du. Og det er en god del på Øya som nå er i loopen, de vet.