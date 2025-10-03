Ocean Vuong: – Jeg ser Trump som en poet
Folk blir ofte sure på ham. Men Ocean Vuong vil skrive om Amerika sånn det er. Da nytter det ikke å kalle Trump for en idiot.
Ocean Vuong (f. 1988) er en av de mest anerkjente amerikanske forfatterne i sin generasjon.
Foto: Gerd Elin Stava Sandve
– Jeg ser Trump som en poet. Venstresida har gjort feil i å
prøve å gjøre ham til en idiot, sier Ocean Vuong til Dagsavisen.
Han er poet selv. Faktisk en av de mest feirede amerikanske
forfatterne i sin generasjon, både hjemme i USA og i andre land. Sønn av
vietnamesiske innvandrere, homofil, lærer på et universitet – Ocean Vuong er
ikke en du venter skal si noe fint om Trump.
Men så er ikke poenget hans å skryte av Trump, heller: