Ocean Vuong (f. 1988) er en av de mest anerkjente amerikanske forfatterne i sin generasjon. Foto: Gerd Elin Stava Sandve

– Jeg ser Trump som en poet. Venstresida har gjort feil i å prøve å gjøre ham til en idiot, sier Ocean Vuong til Dagsavisen.

Han er poet selv. Faktisk en av de mest feirede amerikanske forfatterne i sin generasjon, både hjemme i USA og i andre land. Sønn av vietnamesiske innvandrere, homofil, lærer på et universitet – Ocean Vuong er ikke en du venter skal si noe fint om Trump.

Men så er ikke poenget hans å skryte av Trump, heller: