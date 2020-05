– Vi hadde venta meir, særleg når lova blei lagt fram på sjølvaste 135-årsdagen for det historiske jamstellingsvedtaket mellom nynorsk og bokmål. Den nye språklova vil ikkje gje det løftet for nynorskbrukarane vi hadde grunn til å håpe, skriver Noregs Mållags leder Peder Lofnes Hauge i en tekstmelding til Dagsavisen.

– På nokre område vil lova faktisk kunne svekkje vilkåra for nynorsken. Det er ikkje all verda å feire, skriver han.

– I dag skriv vi språkhistorie

Dette sier Norges Mållag til tross for at kulturminister Abid Raja var spesielt fornøyd med det løftet han mener nynorsken har fått i den nye språkloven som ble lagt fram onsdag. Han gjorde et stort nummer av at Norge får sin første helhetlige språklov på dagen for det såkalte jamstillingsvedtaket av 1885, da nynorsken ble sidestilt med bokmål som offsielt skriftspråk. Nytt med forslaget til språklov er dessuten at offentlige organer får et særlig ansvar for å fremme nynorsk, og at at også fylkeskommunene, ikke bare staten, må svare folk på både nynorsk og bokmål. Selv pressemeldingen fra Kulturdepartementet sendte ut onsdag formiddag var på nynorsk. Slik ble Raja sitert:

– I dag skriv vi språkhistorie. Aldri før har Noreg hatt ei heilskapeleg språklov.

– Ikkje like spenstig

Formålet med loven er ellers å styrke norsk som nasjonalt hovedspråk, men også sikre samiske språk samme status som norsk, samt verne og fremme nasjonale minoritetsspråk som kvensk, romanes og romani. Norsk tegnspråk får nå for første gang status som nasjonalt tegnspråk. Og for å styrke norsk språk er det spesielt viktig å sikre nynorsken, understreket kulturministeren.

– Det er veldig bra at regjeringa eksplisitt lovfestar det offentlege sitt ansvar for å styrkje nynorsken. Det er historisk! skriver Mållagets leder Hauge videre.

– Det er likevel skuffande at regjeringa ikkje har nytta dette historiske høvet til å kome med ein skikkeleg offensiv språkpolitikk i tråd med føremålet som står i lova, mener han.

– Når det gjeld fylkeskommmunane så kom dåverande kulturminister Trine Skei Grande med eit spenstig forslag om å legge dei heilt og fullt under reglane i mållova. Det Abid Raja no sender til Stortinget er ikkje like spenstig, sjølv om det har kome inn nokre nye reglar for målbruk.Eg trur regjeringa har ønskt å vidareføre kravet om at ein må kunnne skrive nynorsk for å arbeide i staten, men Stortinget må rydde i lovteksten slik at dette kravet blir like absolutt som i dag.