Sorg og jubel fra «Frydenlundgata»

De tre som vanligvis befolker bandet Ævestaden må være blant landets mest produktive musikere. I tillegg til en rekke andre prosjekter denne vinteren har nå både bandets felespiller Levina Storåkern og vokalist Eir Vatn Strøm sluppet soloalbum, og Eir som hun enkelt kaller seg, er allerede framme ved plate nummer to på egen hånd. For halvannet år siden slapp hun «Om jeg lar deg sove må du våkne», hvor hun i mye større grad enn i trioen med Storåkern og Kenneth Lien skapte popmusikk uten å nødvendigvis gjøre folkemusikken til et hovedpoeng.

Med sterke, fengende melodier og elektronika i bunn skapte hun «melodier og harmonier som er like imponerende som de er umiddelbart besnærende», skrev vi i anmeldelsen av 2023-albumet. Oppfølgeren «Frydenlundgata» følger de samme sporene, og slår deg samtidig i bakken når det kommer til det vokale uttrykket.

Eir: «Frydenlundgata» (Ta:lik)

Åpningssporet «Vi», som også er sluppet som singel, er en poplåt som veksler spørrende mellom det lyse og det mørke. På sitt lyseste er sangen solstrålende helt der oppe, mens tekstlinjer som «Verden er stor, her er jeg sliten/her under støv, her er jeg liten» sender tankene til alt annet enn det solfylte og drømmende fredfylte. Eirs «Frydenlundgata» er et kaleidoskop av følelser, der det hverdagslige, det fortellende og det skildrende kontrasteres med vissheten om at verden rundt oss ikke er like innbydende, og at lidelsene er store.

Her er låter som den veivende elektronikalåten «Neonvester», som på småkomisk vis fanger opp alle neonvestene man daglig støter på, enten det er i trafikken, i døra til restauranten, på han som henger på Riksscenen, eller andre steder. Hun kaller det «kronblad på asfalten». En låt som «Firenze» blir en litt vemodig skildring av å komme tilbake til et sted man husker, men nå alene og som voksen, og «være takknemlig, selvstendig». Eller ta «Tusen lik», også den som en drøm, en vond en som tittelen ganske konkret bærer bud om.

Soloartisten Eir skaper popmusikk med kompleksitet og personlighet, og lik måten hun gjerne gjentar de samme ordene eller skaper kontraster i tekstene sine, blir også musikken små byggverk der temaer går i loop og de suggererende elementene får god plass i helheten. Bandmessig spiller hun selv det meste av det elektroniske, men også lyre og piano/synth, mens broren Ask Vatn Eir, gitarist i Kanaan som også Ævestaden har gitt ut album med, spiller gitar her også.

Hedda Hammer Myhre fargelegger uttrykket ytterligere også denne gangen med mellotron, mens Jomar Jeppsson Søvik spiller trommer. Ævestaden-kollega Kenneth Lien gjester med strykelyre og Emil Horstad stiller med trekkspill.

Eir Vatn Strøm, eller bare Eir som hun kaller seg solo. (Guro Sommer)

Lien er blant annet sentral i den korte snutten som utgjør albumtittelen «Frydenlundgata». Den, altså gata og ikke låten, ligger mellom St. Hanshaugen og Bislett i Oslo for den som ikke er lokalkjent, og det er oppvekststed til Eir Vatn Strøm. Albumet kan kanskje kalles en hyllest, eller kanskje et farvel mellom flere låter som beveger seg både tematisk og geografisk langt utenfor den sentrumsnære Oslo-bydelen.

Selve låten er en kort instrumental med strykelyre som sømløst går over i sangen «Farvel, min venn». Her er vi midt i en kjent tradisjonslåt, hentet fra Skogn og etter Borghild Veimo, men mange vil dra kjensel på teksten fra skillingsvisen skrevet av «Valdres-Maria» på 1880-tallet, innspilt av blant andre Rita Engedalen og Voluspá, om ung kjærlighet, svik og sorg, om hun som sitter igjen mens han har reist videre. Og som slutter så bittert og håpefullt med «men opp i himmelen blir vårt siste møte/det møtet kan du ei fornekte meg».

Eir Vatn Strøm synger den usigelig vakkert, som en sakte ballade med strengene trolsk under fra lyra og Horstads trekkspill gjennom tårene. «Farvel, min venn» blir med sine seks minutter en tekstmessig akse på platens siste halvdel, slik «Tusen lik», som er sakral og eterisk på en og samme tid mens tekstlinjen «jeg er feilplassert, feilplassert» gjentas som et mantra, er det på første halvdel. Begge låtene representerer spennet på en plate som handler om menneskers feilbarlighet på helt ulike sett, og som ikke minst har sorg som en fellesnevner i likhet med flere andre av låtene.

Eir med bandet som spiller på soloplaten. (Guro Sommer)

Som «Almar», som også handler om å skulle ses igjen på den andre siden, en tradisjonssang etter Jon Georg Roel på Inderøy, om den unge jenta som står ved graven til Almar, med blomsterkrans og sorgfullt blikk. Og så har vi «Du dro med henne», Eirs egen låt som følger tematikken til «Farvel, min venn». Det er ikke lystig, men som album er «Frydenlundgata» et bevis på at få ting kan være så oppløftende og episk som tristessen når den får et vingespenn slik som her.

Eirs «Frydenlundgata» forener to musikalske verdener. Hun står i folkemusikktradisjonen, og plukker både skillingsviser og folketoner som liljekonvall på våren, men lar dem heller fargelegge enn å gjøre dem være førende. Snarere skaper hun popmusikk bygget på elektroniske impulser, gripende refrenger, store akkorder og atmosfæriske segl hvor både stemmen og instrumentene får rom til utfoldelse. Det er innimellom så forsiktig at det nærmer seg det knuselig skjøre, samtidig maner hun fram voldsomme og maksimalistiske bilder. «Frydenlundgata» er sorgstemt og storslått og livsjublende på en og samme tid, men også så nedpå at artistens fine fornemmelser for nyanser skaper en hel refleksjonsverden i seg selv.