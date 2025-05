Restaurerer den beste poprocken

---

Restore To Past er et band som ligger lavt i terrenget, men kommer tilbake med ujevne mellomrom for å glede dem som har oppdaget denne litt hemmelige skatten i oslorocken. Alle albumene to Restore To Past har samme omslagsgrafikk, bare i forskjellige farger. Noe som kan være litt forvirrende nå som katalogen begynner å bli omfattende. Men det spiller egentlig ikke noen rolle hvilket av de fire du finner fram hvis du skulle føle suget etter den fineste poprocken.

Restore to Past har en spesiell historie. Først brukte de ti år på å lage det nærmest sensasjonelle debutalbumet som omsider kom i 2014. Nå har de brukt de neste ti årene på å lage tre album til. Selv uten det første overraskelsesmomentet har de klart å holde standarden oppe, i samme veldig fine stil. Med ekstra iørefallende sanger, framført uten påtrengende effekter, uten å rope høyt om oppmerksomhet.

Restore To Past lever opp til gruppenavnet ved å ta vare på en nydelig gammeldags holdning til rocken. Men samtidig er lydbildet blitt tidløst og fritt for nostalgi, bare behagelig sjarmerende å høre på. I 2025 kalles dette visst «alternativ rock». På 70-tallet hadde den vært regnet som svært omgjengelig. De får det til å høres så uforskammet enkelt ut, men som kjent er det ikke mange som får det til.

I midten av gruppa står Kristian Romsøe, som synger og skriver sangene. Solgunn Ivana Valstad er duettpartner, presumptivt som «Fred og Jenny» fra albumtittelen. Denne gangen kommer de med et slags konseptalbum som visstnok beskriver utelivet i Oslo i begynnelsen av århundret. Jeg var ute en og annen kveld selv den gangen, men kan ikke si at jeg drar kjensel på konkrete hendelser eller miljøer.

Innholdet er altså ikke ment å være en klart definert historie, og sangene kan godt høres hver for seg uten å settes inn i en større sammenheng. Sånn som vi en gang i tida pleide å si at alle låtene på et album «kunne vært singler», hvis alle var fengende nok. Det er de her. «Your Song Again» handler kanskje om det møysommelige arbeidet med å få ferdig det første albumet? Den høres i alle fall fin ut.

En sang skiller seg ut når det kommer til konkretisert innhold: «Oslo June 2012», som forteller om en festival i Holmenkollen den sommeren. Med et spektakulært program (Kiss, Rihanna, Alison Krauss) og et like spektakulært underskudd etterpå. Romsøe var visst sentral i arrangementet, og synger om hvordan det var å ringe til dem som måtte være med å ta støyten for fiaskoen etterpå. Sanger om sørgelige personlige tap er vanlige i popmusikken, men denne er litt spesiell.

Albumets åpningstoner i «Forever The Young Ones» og «Consider Me In» stråler av «poptimisme» på sitt beste. «Any Faster Trick» er herlig, harmonisk riffpop. Her er også vaskeekte folkrock i «When The Job Is Done». I tillegg til de nevnte vokalistene hører vi også Jo Schumann (gitar), Simon Malm (bass), Bjørn Einar Hanstveit (perkusjon) og Anders Møller (trommer). Dessuten en rekke gjester, som er med på å gjøre dette til enda et herlig utspill fra Restore To Past.

