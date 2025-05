Knallskarpt norsk fokus på ny festival

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I fjor gikk den første Skandinaviske utgaven av Desertfest av stabelen i Oslo. Det ga mersmak for både de norske arrangørene og de engelske opphavsmennene, og dermed står en ny utgave helgen 9. og 10. mai.

– Desertfest er et internasjonalt konsept med festivaler som startet i London i 2012, og som senere har etablert seg i Berlin og Antwerpen, forteller arrangør Ole C. Helstad til Dagsavisen.

For arrangørene er det viktig å ha et sterkt norsk fokus, og har valgt bandet Håndgemeng til å åpne kalaset.

– De har blitt som et slags maskotband for oss siden de spilte i fjor, og som det skjer mye for nå, med tanke på plays og popularitet. Det er gøy å kunne følge med, og prøve å bidra til å løfte hele veien.

Stemning med åpen tarm

Fokuset til festivalen er på tung og groovy undergrunnsrock, og kom i stand da Helstad var på en jobbtur for Revolver i 2023.

– Det var meg og Dan Marius Nordhagen som var i London, og på den siste dagen var vi i Camden og tok noen øl da vi snakket om at dette var jo basen til Desertfest, og hadde det ikke vært gøy å arrangere det på Rockefeller, John Dee og Revolver, for man får den samme nærheten til scenene, sier Helstad, som driver festivalen sammen med Nordhagen, Preben Astrup og Elisabeth Horne.

Da de senere fikk de engelske og tyske delegatene til å komme på befaring i Norge, var det gjort. Og Oslo fikk en ny festival.

– De beste minnene fra i fjor, er egentlig den gode stemningen vi fikk da området var etablert. Det tar jo 50 sekunder fra Revolver ned til Rockefeller om man åpner tarmen ved porten ved Blå Kors – som vi gjør for denne festivalen, forteller Helstad.

Ole C. Helstad er medarrangør på både Høstsabbat og Desertfest. Til helgen lover han fullt trøkk på noen av Oslos beste scener. (Privat)

– En gedigen opptur

Som mange vet, er Helstad også en av arrangørene av Høstsabbat. Men å holde festival på våren, er ganske annerledes.

– Denne tiden på året er spesielt bra for oss nordmenn. Det ble en bra atmosfære med mye godt humør, så hele gjennomføringen var en gedigen opptur. Den atmosfæren vi klarte å skape, var helt fantastisk. Det blir det samme i år, og jeg tipper enda litt bedre, for vi har etablert en bar i Mariboes gate med litt food trucks og sånt.

De har også utvidet bakgården til Revolver med flere band.

– Hva tror du blir høydepunktene i år?

– I år blir lineupen generelt hvassere, for det er flere interessante band ute og turnerer. Men jeg må trekke fram Chat Pile fra USA, som på kort tid har gjort reint bord i undergrunnen – de er blitt kjempepopulære og ganske svære. Samme med Messa fra Italia, som også er veldig i vinden.

Begge er i Norge for første gang.

– Og Elder, som jo er et publikumsband, og som feirer et av sin beste album som er 10 år i år, det gleder vi oss til.

Stumfilmkonsert

Festivalen byr også på et markedsområde, der du finner merch, en tattoo stand, Big Dipper rigger opp en egen liten sjappe, kunstverk fra utstillere fra andre Desertfest-festivaler og mye annet fett.

– Det blir skate happenings på utsiden, med «tricks for cash». Det var en stor suksess i fjor, med flere unge som ikke kommer inn på festivalen, men som kanskje kommer tilbake når de er gamle nok, sier Helstad.

I år som i fjor, og i likhet med Høstsabbat, har festivalen som nevnt et knallskarpt norsk fokus. Bak Villjuvet finner vi Ruben Willem – en skikkelig stjerneprodusent som driver med sitt ved siden av.

– I år skal vi også ha en stumfilmkonsert med Villjuvet, på St. Edmunds kirke, som er upløyd mark for oss, sier Helstad.

– Ellers er det et ganske likt oppsett som fjoråret.

– Jeg ønsker også å understreke kvaliteten i samtlige av de norske bandene som spiller under festivalen. Akersborg, Årabrot, Magmakammer, Feral Nature for å nevne noen, representerer en bredde innenfor en viss nisje Desertfest er stolte av å kunne vise fram.

