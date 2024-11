Maj Britt deler juleminner og vil ha voksne til å synge: – Det fineste unger vet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Selv husker hun godt hvordan hun som lita jente gikk hjemme sammen med moren og sang «Jeg er så glad hver julekveld» hele desember, mens de to holdt på med juleforberedelsene.

Egentlig begynte forberedelsene på tampen av november, etter burdagen hennes 15. november. Den første hun husker var som fireåring i 1960.

På spark

Dagen etter tok moren henne på spark ned til Skreia, til bokhandelen der de allerede hadde dekorert utstillingsvinduet.

– De hadde julenisse som beveget seg! Da vi kom inn i bokhandelen kjøpte vi de første julegavene, som ble pakket inn i det fineste papiret med engler på. Etter den sparkturen begynte juleforberedelsene våre. Vi bakte julekaker, mor skulle gjerne ha sju slag, og vi pyntet adventsstake med mose som vi fant i skogen.

Lever videre

Å høre Maj Britt Andersen fortelle om sin barndoms jul er som å lese en julefortelling av det koseligste slaget.

Hun har tatt mange av tradisjonene med seg videre fra Toten til Asker, der hun og komponistektemann Geir Holmsen har bodd i 30 år.

Hun minnes barndommens julaften, da faren spilte julesanger for barna på trekkspill og de sang med.

– Det er ofte sånn man blir glad i sanger. Da lever sangene videre. Julen er så veldig for barna. Det er dem vi gjør det for, vi vil gi dem fine minner slik vi selv hadde, sier tobarnsmoren Maj Britt, som ikke tror det er så annerledes i dag.

Vil glede

– Det er ikke så forskjell på julen før og nå. Det er mye av det samme – fordi alle vil gjøre alt de kan for å glede familien sin i jula. Det er det samme det handler om, sier hun:

– God mat, julesanger, fint juletre og julenissen er fortsatt med – ham jeg satte ut risgrøt til da jeg var liten. Folk går i kirken på julaften og er snillere i desember enn resten av året. Og de går på julekonserter – det gjorde de ikke da jeg var liten.

Nå skal den voksne Maj Britt Andersen holde julekonserter – og tar med seg familien sin i bandet på scenen: Ektemann og bassist Geir Holmsen stiller sammen med datteren Daniela Reyes, som er sanger, musiker og prisbelønt plateartist.

– Dattera mi har fremdeles lyst til å være med mor på turné, sier hun med varme i stemmen.

Fredfull som snø

Forestillingen heter «Julegleder», ikke uten grunn.

– Vi er så heldige som lever i et land der det er fredfullt som snø, vi har så mye å være takknemlig for i dette landet her, sier Maj Britt.

Det fine uttrykket «og væla omkring dom er fredfull som snø» er det nå avdøde Trond Brænne som har æren for. Det er hentet fra teksten til sangen «Væla omkring», som han skrev til Maj Britt Andersens første juleplate, som er fra 1987. Den skal hun synge på julekonsertene.

– Den minner meg om barndommens jul.

De åtte konsertene utover tampen av november og i desember blander sang, musikk, og fortellinger, i selskap med lokale barnekor. Maj Britt Andersen deler juleminnene sine mellom sangene og håper på tre generasjoner i salen.

Sang er viktig

– Det fineste jeg opplever på familieforestillinger, er når foreldre og besteforeldre synger de også, sammen med ungene. Og det er også det fineste en unge kan oppleve – når alle blir med. Man blir lykkeligere av å synge, det får fram endorfiner, sier hun og understreker:

– Alle kan øve opp sangstemmen sin, akkurat som du kan trene alle andre muskler. Hvis du synger for ungene dine, blir de glade i å synge. Da spiller stemmen din mindre rolle, det er stemningen som er viktig, sier hun.

Hennes jul

Når turneen er over få dager før julaften, er det tid for julefeiring. Maj Britt Andersen røper at hun får en helt spesiell romjulsopplevelse:

– Jeg får julebukkbesøk, og det er utrolig koselig og rørende – for ungene står jo der og synger mine julesanger!

Her spiller Maj Britt Andersen «Julegleder»

Kulturkirken Jakob, Oslo – 30. november, Østre Toten kulturhus, Skreia – 1. desember, Fiskepiren, Stavanger – 4. desember, Lyngdal kulturhus – 5. desember, Son kulturkirke – 14. desember, Sarpsborg kulturhus – 15. desember, Asker kirke – 18. desember, Tynset kulturhus – 19. desember.

