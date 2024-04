Dutty Dior ble funnet død i studio

– I dialog med de etterlatte kan politiet bekrefte at Kristoffer Castin Åman ble funnet død i et musikkstudio, sier Knut Einar Nandrup, fungerende leder av avsnitt for mistenkelige dødsfall ved felles enhet for etterretning og etterforskning, til Dagbladet.

Han legger til:

– Viderebringer samtidig en henstilling fra de etterlatte om å gi familien nødvendig ro, i det som for familien oppleves som en svært krevende tid.

Det er per nå ikke mistanke om at dødsfallet skyldes kriminell handling.

Les også: Politiet om Dutty Dior: – Ikke mistanke om kriminell handling