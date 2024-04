Politiet om Dutty Dior: – Ikke mistanke om kriminell handling

Den norske rapperen og låtskriveren Kristoffer Castin Åman, bedre kjent under artistnavnet Dutty Dior, gikk bort på lørdag. Han ble 27 år gammel.

Plateselskapet Warner Music bekrefter dødsfallet overfor VG.

Til Dagbladet forteller nå Knut Einar Nandrup, fungerende leder av avsnitt for mistenkelige dødsfall ved felles enhet for etterretning og etterforskning, at politiet ble varslet om dødsfallet lørdag.

– Politiet gjennomfører rutinemessige undersøkelser i saken. Det er per nå ikke mistanke om at dødsfallet skyldes kriminell handling, sier Nandrup til avisen.

