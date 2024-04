«Cowboy Carter» er Beyoncés åttende album på førsteplass i USA

Den nye bragden følger etter at hun med den overraskende første låten ut – «Texas Hold ‘Em» – satte en tilsvarende rekord som første svarte, kvinnelige artist som toppet countryens singelliste. Disse listene ble startet tilbake i 1964.

Samtidig er «Cowboy Carter», som altså er navnet på denne mye omtalte «countryskiven» til Beyoncé, det åttende av studioalbumene hennes til å toppe Billboards albumliste.

Bransjenettstedet rapporterer at Beyoncé galopperte rett inn til topplassering med et salg på 407.000 albumenheter i sin første salgsuke.

Det er årsbeste hittil for et album uansett sjanger, og bare Beyoncés argeste – og hvite – utfordrer Taylor Swift kan vise til bedre tall den siste tiden: Swifts plate «1989 (Taylor’s Version)» solgte til sammenligning 1653 millioner albumenheter i november i fjor.

«Cowboy Carter» gir Beyoncé hennes beste strømmetall for en plateutgivelse noensinne, og topper også listene for beste Americana/Folk-album.

Beyoncés nyeste har også den beste uken for et album i countrysjangeren siden Taylor Swift slapp sitt «Speak Now (Taylor’s Version)» i juli 2023 og solgte 710.000 enheter.

