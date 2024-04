Billie Eilish røper albumnyheter: – Jeg vil gi dere alt på én gang

Popstjernens tredje album, «Hit Me Hard and Soft», utkommer 17. mai.

– Det er så vilt å skrive dette nå. Jeg er nervøs og spent, het det fra 22 år gamle Eilish på Instagram – med en hærskare store bokstaver og emojis.

Billie Eilish delte også albumforsiden og bekreftet at hun ikke kommer til å slippe noen singler i forkant av albumutgivelsen.

– Jeg vil gi dere alt på en gang, heter det videre fra Billie Eilish, som legger til at hun og broren og samarbeidspartneren Finneas, som har produsert tredjeskiven, «ikke kunne vært mer stolte av denne platen».

Billie Eilish kan skilte med totalt ni Grammy-priser, og hun ga ut debuten «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» i 2019 og oppfølgeren «Happier Than Ever» i 2021.

I forkant av albumnyhetene har Eilish og teamet hennes kjørt en rekke mystiske plakatreklamer i Los Angeles og New York City, melder Billboard. De har inneholdt det som later til å være nye låttekster, med linjer som «She’s the headlights I’m the deer», «I try to live in black and white» og «Did I cross the line?».

