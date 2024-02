Girl in Red om den nye platen: – Herregud, hva skal jeg skrive om når jeg ikke er lei meg?

Hun turnerte med Taylor Swift på deler av hennes «Eras»-turne i fjor og fikk på nært hold oppleve den svært spesielle tilhengerskaren til artisten – swifties – som følger med på alt heltinnen deres gjør.

– Det er noe veldig spesielt ved det å bry seg så mye om en artist, eller hva enn man er fan av. Så om noe, så setter jeg nok bare enda mer pris på det nå enn noensinne. Spesielt nå som jeg har blitt litt eldre, synes jeg det er skikkelig fint med sånn type engasjement, sier Ulven til NTB.

– Bedre artist

Hun har lært av Swifts arbeidsmoral, som hun kaller «sinnssyk», og sier det er noe hun bruker i hverdagen for å pushe seg selv.

– Hvis jeg for eksempel er sliten før en konsert, eller tenker over om jeg skal gjøre noe – eller ikke gjøre noe – så stiller jeg meg selv, helt seriøst, spørsmålet «what would Taylor do?». Jeg føler det er med på å gjøre meg til en bedre artist.

Taylor Swift er selverklært, stor fan av den norske artisten, og Marie Ulven har fortalt at neppe noe kommer til å overgå det øyeblikket da hun åpnet det som nærmest var en fanmail fra Swift i kjølvannet av debutplaten.

– Artister i den størrelsesordenen pleier ikke gjøre slikt. Hun er noe helt spesielt.

– Veldig skummelt

Nylig kom det albumnyheter fra Girl in Red: Hun slipper andrealbumet «I'm Doing It Again Baby» 12. april, og første singelslipp skjer fredag med låten «Too Much».

Girl in Red albumdebuterte i 2021 med «If I Could Make It Go Quiet», som skaffet henne rekordmange Spellemann-nominasjoner – hele sju. Hun vant tre av dem og ble dessuten kåret til Årets Spellemann.

Nå skal hun hoppe etter seg selv – og medgir at hun har følt på presset. Marie Ulven sier til NTB at det selvfølgelig oppleves «veldig skummelt» å føle at man må lage noe som er bedre enn det man har laget før. Lenge følte hun på at hun ikke ville klare å lage et album til.

– Samtidig faller det meg veldig naturlig å pushe ting videre. Om jeg faktisk har laget noe som er bedre, er det ikke jeg som kan svare på, men jeg føler i hvert fall at jeg har utviklet meg selv med denne platen. Det jaget man føler på, er ikke nødvendigvis usunt, men kan være med på at man gjør det bedre.

– Ikke lei meg mer

Hun røper at det viktigste for henne var å tørre å skrive på det stedet hun var. Overraskende nok var det tøffere fordi hun hadde det bedre. De siste årene har Marie Ulven vært på det hun kaller «en reise for å lære å elske meg selv, å la kjæresten elske meg, å tillate for første gang at noen elsker meg».

– Fordi jeg ikke lenger var veldig lei meg, så tror jeg kanskje nesten det gjorde meg litt fortvilet. Jeg var litt sånn «herregud, hva skal jeg skrive om når jeg ikke er lei meg?». Jeg måtte egentlig bare akseptere at jeg har det bra og finne et nytt perspektiv og nye måter å skrive på.

I arbeidet med «I'm Doing It Again Baby» etterstrebet hun seg å være 100 prosent seg selv i musikken, noe som gjorde platen mer leken.

– Jeg puttet de tingene jeg synes var morsomt og kult på den, istedenfor å gjøre det jeg tror folk hadde likt. Jeg har fokusert veldig på å holde det tro mot hvem jeg er og hva jeg synes er fett.

