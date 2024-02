Damenes aften i stort Grammy-show

Grammy-showet hadde som vanlig alt, på godt og vondt. Selvfølgelig snakket de fleste mest om Taylor Swift etterpå, men rapperen Killer Mike fikk tre priser før han ble fjernet fra festen i håndjern etter å ha laget bråk – og da snakker vi ikke om musikken hans. Kvelden hadde igjen noen opptredener for historiebøkene. I alle fall for Grammy-historien. På tross av fallende seertall i senere tid er Grammy-utdelingene fortsatt et høydepunkt i musikkåret i USA. Bransjebladet Billboards kommentar Andrew Unterberger kaller årets utgave tidenes beste prisshow. Et opptak sendes på NRK fra lørdag.

Taylor Swift ble med dette den første som fikk prisen for Årets album for fjerde gang. Statuetten ble overrakt av Céline Dion i en sjelden offentlig opptreden. Hun lider av en sjelden muskelsykdom, og har avlyst alle konserter i overskuelig framtid. Swift benyttet anledningen til å melde seg på i konkurransen for kommende år også, med å annonsere at hun kommer med det nye albumet «The Tortured Poets Department» 19. april. Utgivelsen kan allerede nå få prisen for årets begivenhet i popmarkedet.

Jay-Z mottok en ærespris på vegne av Dr. Dre, og brukte taletiden til å mene at kona Beyoncé snart burde få prisen for årets album. Nå hadde hun ikke noe nytt album i år. Det var vel mer enn god tanke fra hans side, og det var bra den kom før Taylor Swift vant igjen. Med tanke på Kanye Wests inngripen da Swift vant for første gang, i 2009, er det kanskje grunn til å være litt forsiktig. Men Jay-Z har rett i at svarte artister fortsatt er underrepresentert i prisstatistikken, noe som også ble påpekt av den nevnte Billboard-kommentatoren.

Årets album er den gjeveste av de 94 (!) kategoriene. Alle de fire viktigste prisene gikk i år til kvinner: Årets plate (en artistpris) til Miley Cyrus for «Flowers», årets sang (en låtskriverpris) til Billie Eilish og Finneas O’Connell for «What Was I Made For». Årets nykommer ble r&b-sangeren Victoria Monet. Taylor Swift fikk naturlig nok også prisen for beste popalbum, og hennes produsent Jack Antonoff ble årets popprodusent.

Trioen Boygenius så ut som kveldens gladeste da de ble kalt fram om og om igjen, for beste rockframføring, beste rocksang (ikke engang jeg skjønner forskjellen her) og beste alternative album. Phoebe Bridgers fra Boygenius fikk også en pris for beste duett, med SZA i «Ghost In The Machine» og ble derved årets mestvinnende med fire statuetter totalt. Flest nominasjoner hadde SZA (Solána Imani Rowe). Hun hadde sjansen til å få ni priser, men fikk tre.

66th Annual Grammy Awards - Show Joni Mitchell fikk prisen for beste viseplate under Grammy-utdelingene søndag. Her sammen med Brandi Carlile som hjalp henne tilbake til toppen. (Chris Pizzello/AP)

Enda artigere enn prisutdelingene pleier det å være med opptredenene. Damene fortsatte å styre showet der de kom på rekke og rad, Dua Lipa, SZA, Miley Cyrus, Billie Eilish og Olivia Rodrigo. Men enda mer staselig var det at Joni Michell kom tilbake, og til sin aller første Grammy-opptreden, for å synge «Both Sides Now». Hentet fra hennes «At Newport», som fikk prisen for beste folk album – eller visealbum som det blir på norsk. Hennes 10. totalt, den første kom i 1969 for «Clouds».

Countrysangeren Luke Combs hadde en av fjorårets største hits med sin versjon av Tracy Chapmans 38 år gamle «Fast Car». Nå sang de den sammen for første gang. Taylor Swift reiste seg i salen og sang med. Billy Joel har ikke opptrådt på Grammy på 20 år, men kom med sin nye singel, og avsluttet hele showet med «You May Be Right». U2 var inne direkte inn på satellitt fra Las Vegas. Såpass må det vel være fra den kanten. Grammy har også en sekvens i showet som hedrer de som har gått bort siden sist. Her kom Annie Lennox for å synge «Nothing Compares 2 U» til minne om Sinéad O’Connor, og avsluttet med en oppfordring til våpenhvile i Gaza.

Tracy Chapman og Luke Combs rørte både hverandre og publikum da de for første gang sang "Fast Car" sammen. (MIKE BLAKE)

Vi må minne om at Grammyprisene alltid har hatt en både konservativ og kommersiell profil. Man skal ha et ganske godt kjent og etablert navn for å ha laget det som blir regnet som årets beste plater i denne sammenhengen. Som en kuriositet kan vi nevne at med reggaeprisen til Julian Marley har Bob Marleys etterkommere nå 30 priser til sammen. Bob Marley selv fikk ingen så lenge han levde.

Noen lokale Grammy-nyheter til slutt: Islandske Laufey vant statuetten for beste album med vokalpop. Kylie Minogue fikk prisen for beste dansepopinnspilling med «Padam Padam», og sendte en hilsen til norske Ina Wroldsen, som var med på skrive sangen. Det var i noen minutter et visst oppstuss over at «Barbie World« med Nicki Minaj og Ice Spice feilaktig hadde blitt laget ut i sosiale medier som årets raplåt på bekostning av Killer Mike. Denne bruker en sample av Aquas gamle «Barbie Girl« som utgangspunkt, men prisen i denne klassen går til låtskriverne, og Aqua var ikke nominert til Grammy-prisen uansett.





