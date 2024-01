Alene igjen: – Ethvert album er en ny start

Madrugada ble et av de store navnene i norsk musikk i begynnelsen av det nye århundret. De kom tilbake i 2019, for å markere 20-årsjubileet for debutalbumet «Industrial Silence». Dette gikk så bra at de ga ut albumet «Chimes At Midnight» i 2022, og fortsatte å turnere med de nye sangene. Men midt i denne perioden dro sangeren Sivert Høyem til ei øy i Vesterålen og spilte inn «On An Island» som soloartist.

– Vesterålen var et sted jeg drømte å komme bort fra, sier sangeren som vokste opp i Sortland. – Men jeg drar ofte tilbake igjen nå, og syntes det var på tida å vedkjenne meg hvor jeg kommer fra. Jeg vil gå så langt som å si at der er et savn. Dette er likevel et romantisert syn på et sted der jeg en gang hørte helt hjemme, der jeg egentlig ikke er hjemme lenger, sier Sivert Høyem. Denne lengselen er også tydelig i Madrugadas verden. Som deres «The Vesterålen Project», en serie videoer der sangene fra «Chimes At Midnight» ble framført i deres gamle lokale omgivelser.

– Akkurat det irriterte meg litt. Det var ikke min idé. Jeg hadde planene klare for å dra opp og spille inn denne soloplata, så jeg var redd for at de to prosjektene skulle slå hverandre i hjel. Men herregud, de videoene ble virkelig bra også. Og nå når plata mi kommer ut er det gått en stund siden disse videoene, så jeg synes ikke det er krise, sier Sivert Høyem.

Sivert Høyem i Nyksund i Vesterålen i 2021. (Andreas Hornoff)

Åtte år siden siste solo

Det kommer som et aldri så lite sjokk å oppdage at det er åtte år siden forrige album med Sivert Høyem alene – «Lioness» i 2016. Like lenge som Beatles holdt på?

– I populærmusikken er jo det en generasjon. Jeg hørte en podkast med Iggy Pop der han regnet en generasjon som fem år. Så da har jeg sakket ganske kraftig akterut, ler Høyem.

Sivert Høyem begynte tidlig å lage egne plater parallelt med Madrugada, men etter at gitaristen Robert Buraas døde i 2007 ble solokarrieren hovedgeskjeften. Mottagelsen var god og Høyem nådde Oslo Spektrum-nivå på egen hånd. Nå har Madrugada trukket seg tilbake igjen på ubestemt tid, og Høyem er atter sin egen herre.

«On An Island» heter det nye albumet, som virkelig er spilt inn på ei øy. Høyem har reist nesten hjem, til det gamle fiskeværet Nyksund i Vesterålen, for å spille inn musikk som lukter frisk luft og stort hav. Til et sted som ble fraflyttet på 60-tallet, som han husker de besøkte for å oppleve den spesielle stemningen av en spøkelsesby. Siden er Nyksund blitt befolket igjen, først og fremst av kunstnersjeler fra Tyskland og Nederland som har slått seg ned der. En av de andre er grafikeren Marius Almås Johansen, som spilte gitar i Madrugada-forgjengeren Abbey’s Adoption på 90-tallet.

– Det er en god fiskerestaurant der ute også. Vi hadde verdens beste catering mens vi holdt på. Det må bli en konsert der en gang. Vi burde hatt releasekonserten der, men midt på vinteren blir det vanskelig, humrer Høyem.

Sivert Høyem med sine medspillere Børge Fjordheim og Christer Knutsen i Nyksund i 2021. (Andreas Hornoff/Andreas Hornoff)

«Ingen mann er en øy», skrev poeten John Donne for 400 år siden. Underforstått at ingen står helt alene i verden. Sivert Høyem tok med seg Christer Knutsen på gitar og tangenter og Børge Fjordheim på trommer, og installerte seg i bedehuset som heter Zoar. Oppkalt etter byen Gud sparte da Sodoma og Gomorra ble ødelagt. Er disse omgivelsene virkelig så inspirerende at de er bedre enn et moderne studio midt i Oslo?

– Det er et kompromiss, der vi godtar at det blir vanskeligere å jobbe, for å få roen man vinner. Jeg er jo familiefar, og får bedre fokus når jeg ikke skal hjem og lage middag eller kjøre på håndball.

– En karakteristisk klang

– Blir dere rett og slett fortere ferdig?

– Absolutt! Her kan vi være sammen, snakke om musikk, jobbe lenger og gå helt inn i prosessen i 14 dager. Og fange stemningen på stedet man er. Jeg vet ikke hvor tydelig det blir for andre, men rommet hadde en karakteristisk klang jeg kjenner igjen på albumet. Det er sånt man hører mindre og mindre nå som alle bruker de samme digitale virkemidlene i studio. Det har en verdi å høre at det er spilt inn av virkelige folk, på et virkelig sted, mener han.

Sivert Høyem i bedehuset Zoar i Nyksund i 2021. (Andreas Hornoff)

Som for å understreke at lyden i bedehuset ikke ble et dogme er et par av sangene spilt inn på nytt, i Rainbow i Oslo, et av mest standsmessige studioene som finnes.

Madrugadas nye runde ble fort forsinket av en pandemi. Derfor er det en litt merkverdig kronologi her. Høyem ga ut solo-EPen «Roses Of Neuroses» vinteren 2021. Sangene på «On An Island» ble skrevet like etterpå, spilt inn i Nyksund den samme høsten, og var ferdig da Madrugada ga ut «Chimes At Midnight» på nyåret i 2022. Det «nye» albumet er altså to og et halvt år gammelt. Og Madrugda fortsatte å gjøre konserter.

– Sånn måtte det bli. Jeg liker ikke egentlig å planlegge så lagt fram i tid. Tidsaspektet ved ha en utgivelse liggende så lenge kan være litt ødeleggende. Det er forløsende å få ting ut. Jeg kan ikke skrive sanger til fem plater og ha dem liggende klare. Tre av nøkkelåtene på dette albumet ble påbegynt samme kveld, «On An Island», «Two Green Feathers» og «The Rust».

– Og hvis det var som før i tida, da artister kunne gi ut en eller to plater hvert år?

– Jeg tror jeg kunne gjort det. Men bransjen har blitt for rigid for sånt.

«On An Island»

Tittelsangen til «On An Island» var en av de første han skrev da han hadde bestemt seg for hvordan albumet skulle spilles inn:

– Den skulle bli en fanfare, eller en ouverture. Teksten skulle være åpen og bred, og mytisk. Med to ikke navngitte personer som treffes på et ikke navngitt sted. Det kan bli corny å nevne stedsnavn når man skriver på engelsk om et norsk sted. Jeg har lyst til å bryte den barrieren på et eller annet tidspunkt. Innenfor den folk-sjangeren som jeg løst tilhører skal man helst kommunisere mer direkte enn man gjør på et språk som ikke er ens eget. Jeg anerkjenner kraften som ligger i å referere til sånt som folk kjenner, sier Høyem.

– Er dette såkalte personlige sanger?

– Jeg blir litt matt av at alt skal være så utleverende og intimt. Da kan man fort male seg inn i et hjørne, og miste det universelle aspektet av syne. Det kan være uinspirerende å bare se inn i seg selv. Men de er personlige fordi de bygger på sånt som har fascinert meg, som jeg har hørt, sett, lest eller drømt, og satt sammen noen historier av. Som i «Now You See Me, Now You Don’t», som er hentet fra Nyksunds historie og folklore. Om hvordan djevelen viste seg før det skjedde en ulykke på havet, som en svart hund oppe i skaret. Da var det fare på ferde. Men det er ikke selvopplevd.

I 2018 ble Sivert Høyem sanger i et nytt band: Paradise, med gitaristen Rob McVey (som har spilt med Marianne Faithfull) og trommeslageren Rob Ellis (som har spilt med PJ Harvey). De ga ut en EP, hadde store planer om konserter, men så var det plutselig slutt?

– Jeg overvurderte hvor mye tid jeg hadde, og all reisingen det medførte, sier Høyem.

Men det kom litt mer ut av samarbeidet. Deres «Misunderstanding» åpnet Marianne Faithfulls seneste album «Negative Capability», en sang hun framførte sammen med Nick Cave.

– Det var en fjær i hatten, veldig stas, sier Høyem. Han legger også til at to av sangene som skulle vært spilt av Paradise kom med på Madrugadas «Chimes At Midnight»: «Ecstacy» og «Call My Name», fortsatt med Rob McVey på gitar.

Aten og Tons of Rock

Vi må snakke mer om Madrugada også, for gruppa har virkelig hatt noen gode år etter at deres første trommeslager Jon Lauvland Pettersen foreslo at de skulle samles igjen.

– Han lanserte ideen en dag vi spiste lunsj sammen. Når vi skulle gjøre et nytt forsøk var det fint å ha med ham. Det ble en fin revansje for Jon, sier Høyem.

Han sier at gruppa var «en dårlig gjeng» da trommeslageren først takket for seg. Dette var etter utgivelsen av albumet «The Nightly Disease», som de i 2001 kalte «den bitreste og mørkeste faenskapen som er festet til tape her i landet».

Mye tyder på at stemningen har vært langt bedre de siste fire årene. Med noen store triumfer for historiebøkene. Spesielt da gruppa spilte for 25.000 mennesker på Atens gamle olympiastadion i september 2022.

– Den konserten var en milepæl for oss, den klart største vi noen gang har spilt. Vi har hatt et veldig bra publikum i Hellas helt fra begynnelsen. Det der har vært en drøm, særlig for Jon og Frode, som var store fans av U2, og hadde veldig lyst til å spille en stadionkonsert. Da jeg kom med i bandet var det dit vi skulle. Det gikk godt for oss karrieremessig, men vi kom aldri på det nivået. Så det var en guttedrøm for dem å få gjennomført dette. Og det var en stor opplevelse, gjentar han.

Nesten like spesielt, på en helt annen måte: I fjor sommer ble Madrugada kalt inn til metalfestivalen Tons of Rock som reserver på ett døgns varsel. De kom fra det med æren i behold, og vel så dét.

– Vi fikk en forespørsel om å steppe inn for Nightwish, som ikke kunne komme. Jeg sang på Tons of Rock med Satyricon i 2019, fikk sett Kiss og Behemot den samme dagen, og fikk øynene opp for hva den festivalen er. Det kommer folk som virkelig lever og ånder for musikken, og har voldsom respekt for bandene. Du skal slite med å få til den stemningen på andre festivaler. Vi fikk sterk støtte fra publikum til ikke å være et selvsagt navn på et metafestival. Vi havnet i en angrepsposisjon, som falt veldig heldig ut for oss. Et av de absolutte høydepunktene i hele fjor, på hele turneen som sådan.

Madrugada med Sivert Høyem på Tons of Rock sist sommer, med pyro og alt. (Mode Steinkjer)

Fra Nyksund til Operaen

Alle sangene på det nye soloalbumet til Sivert Høyem er skrevet spesielt for «On An Island» og for turen til Nyksund. Men er det sanger som like godt kunne gått til Madrugada?

– Jo da, men i et band setter alle som er med sitt naturlige preg på resultatet. Mer enn det gjør når man selv er den eneste avsenderen. Men jeg er ikke så bevisst på å skille dette. Det er et visst temperament i det jeg gjør, i typen sanger jeg skriver, jeg tenker mer på dette mer som en styrke enn som noe å stritte imot. Jeg prøver bare å gjøre noe nytt og spennende for meg selv, og se hva som kommer. Ethvert nytt album er en ny start.

Sivert Høyem legger ut på en lang turné etter plateutgivelsen. Han starter med to utsolgte kvelder i Den Norske Opera 11. februar. Det blir også en lang festivalsommer i Norge og Europa.

– Jeg liker fortsatt å være på veien. Når turneen er kommet godt i gang, når vi har kommet til ro i den tilværelsen, når det begynner å leve, så er det et fantastisk liv. Reisingen tar litt på, men det har sin sjarm det også, å komme fram til et spillested, med gig’en på slutten av dagen. Jeg har en gjeng rundt meg, og et crew, som egentlig er de beste vennene jeg har. Jeg henger mye rundt med Christer Knutsen, som har vært min samarbeidspartner lenge. Jeg trives bedre med alt dette nå enn for 30 år siden. Alt står ikke på spill hele tida. Vi skal ikke bevise alt hver kveld.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Les mer om musikk her